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Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом в Україні наступного тижня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
6 листопада, 16:30
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Керівник EXANTE Україна Володимир Позній розповів "Сьогодні", який курс чекає українців найближчим часом
Розповідаємо, що буде з доларом із понеділка
Розповідаємо, що буде з доларом із понеділка / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українська гривня продовжує своє зміцнення проти долара, незважаючи на чинність останнього до більшості конкурентів.

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, продавці гривні не змогли переламати ситуацію, їм навіть виявилося не під силу зрушити пару від нижньої межі низхідного діапазону.

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"Водночас, на ринках розвинених країн і на чолі зі США ми бачимо хвилю зниження прибутковостей держоблігацій, що відновлює інтерес з керрі-трейду", – каже експерт.

За його словами, це відкриває потенціал для тесту долара до гривні рівня 26 вже наступного тижня. Однак рух схожий на відтягування: у якийсь момент вона може вистрілити, як це було у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках.

Також варто звернути увагу, що на початку листопада був рівно рік з початку цього тренду, що порушує питання, як мінімум, про фіксацію прибутку великими гравцями або пошуки нових інвестиційних ідей.

"Поточні рівні виглядають привабливими для зміни парадигми: від цих же рівнів раніше ми бачили відскок 2018-го та 2020-го", – каже Володимир Позній.

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 8 листопада:

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  • 1 долар США – 26,10 грн;
  • 1 євро – 30,10 грн.

Що буде з доларом до кінця року

Як раніше говорив керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках сформованого торгового діапазону. За його словами, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року.

Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 чи навіть до 32,2.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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