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Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом в Украине на следующей неделе

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
6 ноября, 16:30
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Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний рассказал "Сегодня", какой курс ждет украинцев в ближайшее время
Рассказываем, что будет с долларом с понедельника
Рассказываем, что будет с долларом с понедельника / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская гривня продолжает свое укрепление против доллара, несмотря на силу последнего к большинству конкурентов.

Как рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, продавцы гривны не смогли переломить ситуацию, им даже оказалось не под силу сдвинуть пару от нижней границы нисходящего диапазона.

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"В то же время, на рынках развитых стран и во главе с США мы видим волну снижения доходностей гособлигаций, что восстанавливает интерес с керри-трейду", – говорит эксперт.

По его словам, это открывает потенциал для теста доллара к гривне уровня 26 уже на будущей неделе. Однако движение похоже на оттягивание резинки: в какой-то момент она может выстрелить, как это было в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах.

Также стоит обратить внимание, что в начале ноября был ровно год с начала этого тренда, что поднимает вопрос, как минимум, о фиксации прибыли крупными игроками или поисках новых инвестиционных идей.

"Текущие уровни выглядят привлекательными для смены парадигмы: от этих же уровней ранее мы видели отскок в 2018-м и 2020-м", – говорит Владимир Позний.

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 8 ноября:

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  • 1 доллар США – 26,10 грн;
  • 1 евро – 30,10 грн.

Что будет с долларом до конца года

Как ранее говорил руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. По его словам, гривня часто под усиленным давлением в финале года.

Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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