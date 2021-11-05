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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Долар знову кинувся вниз: що буде з курсом наступного тижня

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
5 листопада, 17:06
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 8 листопада
НБУ встановив новий курс валют
НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 8 листопада:

7.118.11Зміна
1 долар США26,19 грн 26,10 грн -0,09
1 євро30,28 грн 30,10 грн -0,18

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на п'ятницю, 5 листопада, долар подешевшав на 9 копійок, а євро став нижчим на 18 копійок.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як каже керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, 5 листопада покупці, очікуючи на нову порцію продажу валюти, після розпродажу долара 4 листопада, поставили низькі котирування, використовуючи можливість купити подешевше через неминучість зміцнення гривні.

"В умовах локдауну валютний ринок млявий, торгові обсяги низькі. Тому поява на ринку великих продавців (як і покупців) призводить до невеликої паніки, яка посилює імпульс", – каже експерт.

За його словами, зараз ринок налаштовується на подальше зміцнення гривні. Варто очікувати на продовження зміцнення гривні на тлі переважання продавців на ринку. Нерезиденти, користуючись ситуацією, купують валюту. Зміцнення гривні можуть зупинити дії НБУ.

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Що буде з доларом до кінця року

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, з кінця минулого року гривня до долара рухається в рамках торговельного діапазону, що сформував. З липня цей рух зосереджено у нижній частині цього каналу, відображаючи посилення попиту на гривню.

Як каже експерт, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року. Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 або вище – до 27,5. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 чи навіть до 32,2.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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