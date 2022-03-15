Не зупинить навіть війна: якими схемами шахраї дурять українців

Розповідаємо, які схеми вигадують шахраї, аби виманити з українців гроші під час війни

Як нас дурять під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану пильність до брехні та обману збільшилася. Сьогодні кожен українець намагається знайти лише перевірену інформацію та уникнути проблем через фейки. Та все ж є люди, які готові в екстреній ситуації наживатися на інших.

"Сьогодні" розкаже, які злочинні схеми вже вигадали шахраї для того, аби ошукати українців навіть під час війни.

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Які схеми трапляються найчастіше

У Нацбанку розповіли, що найчастіше трапляються такі схеми.

Евакуація. Шахраї нібито організовують вивезення людей з гарячих точок. Спочатку вони просять передоплату на картку за перевезення, а потім просто зникають.

Оренда житла. У інтернеті розміщують повідомлення про доступне для оренди житло для тих, хто вимушено покинув дім. Потім, як і в попередньому варіанті, просять передоплату, а згодом обривають усі зв'язки.

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Лікування. Шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим". Так само збирають гроші на "лікування" дітей.

Фішингові сайти. В Інтернеті з'являються сторінки, дуже схожі на офіційні ресурси благодійних фондів. Там пропонують допомогти армії, постраждалим тощо. Таким способом шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Що робити?

Щоб не потрапити у пастку варто дотримуватись таких правил:

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купувати квитки для поїздок варто лише на офіційних сайтах. Якщо ви все ж їдете з незнайомими людьми приватним авто, то спробуйте домовитись про передоплату готівкою уже в момент зустрічі та відправлення;

Якщо ви все ж їдете з незнайомими людьми приватним авто, то спробуйте домовитись про передоплату готівкою уже в момент зустрічі та відправлення; якщо ви шукаєте житло, то намагайтеся через знайомих у цьому місті перевірити, чи дійсно цей дім здається. Можливо, вони знають орендодавця;

Можливо, вони знають орендодавця; також є ще один варіант перевірки: спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є "бронь", велика ймовірність, що це шахраї;

спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є "бронь", велика ймовірність, що це шахраї; допомагати армії та постраждалим варто через перевірені фонди , надійні інтернет-ресурси чи особистих знайомих. Зазвичай, благодійні фонди публікують звіти використаних коштів, що легко можна перевірити на сайті чи їхніх соцмережах. Також ми писали раніше про те, якими надійними способами можна допомогти українській армії.

, надійні інтернет-ресурси чи особистих знайомих. Зазвичай, благодійні фонди публікують звіти використаних коштів, що легко можна перевірити на сайті чи їхніх соцмережах. Також ми писали раніше про те, якими надійними способами можна допомогти українській армії. щоб не потрапити на фішинговий сайт, треба дивитися на правильність написання його адреси. Викрити підробку можна завдяки зайвим символам у адресі ресурсу, яких немає у справжньому, офіційному варіанті;

Викрити підробку можна завдяки зайвим символам у адресі ресурсу, яких немає у справжньому, офіційному варіанті; а якщо вам надійшло посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail, чи ви побачили подібне в публікаціях у соцмережах, то не потрібно їх відкривати, якщо вони не з офіційного джерела.

Як українців обкрадають окупанти

В українських містах слідом за окупантами зникає будь-яка їжа, матраси і домашня птиця, яку вони варварськи забивають посеред білого дня. Також російські солдати погоріли на крадіжці ноутбуків і комп'ютерів в місцевих органах влади, а також обікрали будинок співробітника СБУ.

А 6 березня, російські окупанти обікрали відділення поліції у місті Ізюм Харківської області. Вони зламали двері в усі службові кабінети відділу поліції, усе поперевертали, а сейфи зламали. Загарбники вкрали канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп'ютерів.

Крім того, ми писали раніше про те, як в Росії зросла вартість фальшивого українського паспорта та скільки тепер коштує підробка.