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На чорному ринку переполох – долар перейшов чергову межу

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 17:57
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Розповідаємо, скільки коштує долар у найвигіднішій пропозиції на чорному ринку
Долар на чорному ринку стрімко зростає
Долар на чорному ринку стрімко зростає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України знову почав рости, після невеликого спаду.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Середній курс продажу 12 травня складає 34,14 грн, а курс купівлі – 33,90 грн.

Найвигідніший продаж серед пропозицій складає 34 грн, а найвищий курс досягає 35,1 грн/дол.

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Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів, що на початку поточного місяця НБУ прозвітував про стан своїх міжнародних резервів.

Згідно з опублікованими даними, вони склали 26,95 млрд. доларів США. За підсумками квітня показник скоротився на 1,16 млрд з огляду на продаж валют Національним банком, частково компенсовану валютними надходженнями на користь уряду.

У вівторок Мінфін України провів аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Ринку було запропоновано держбонди 3-х випусків у гривнях із термінами погашення у 3, 6 та 18 місяців. До держбюджету було залучено 4,74 млрд грн розповідає Гойлов.

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Усього від продажу "військових" облігацій Кабмін уже отримав 65,11 млрд грн.

"Однак головним власником цих паперів залишається НБУ. Регулятор купив ОВДП на 100 млрд – це і є реальні обсяги емісії гривні. Все, що відбувається неминуче, призведе до девальвації української національної валюти восени нинішнього року", – прогнозує аналітик.

Також Гойлов розповів, що споживча інфляція у квітні 2022 року прискорилася до 16,4% у річному обчисленні, основними причинами цього стали:

  • розриви ланцюжків постачання;
  • збільшення витрат бізнесу;
  • знищення матеріальних активів підприємств;
  • дисбаланс попиту та пропозиції у регіонах.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США стабілізувалася нижче за рівень 33,5 грн , а євро опустився під позначку у 36,5 грн.

Згідно зі звітністю НБУ, у квітні різниця між обсягами продажу та купівлі іноземних валют склала 250 млн. доларів США. Багато в чому це підтримує курс гривні, резюмував експерт.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує долар в українських банках і розповідали, що буде з валютою найближчим часом.

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