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На черном рынке переполох – доллар перешел очередную черту

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 17:57
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Рассказываем, сколько стоит доллар в самом выгодном предложении на черном рынке
Доллар на черном рынке стремительно растет
Доллар на черном рынке стремительно растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины снова начал расти, после небольшого спада.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Курс Украины".

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Средний курс продажи 12 мая составляет 34,14 грн, а курс покупки – 33,90 грн.

Самая выгодная продажа среди предложений составляет 34 грн, а самый высокий курс достигает 35,1 грн/долл.

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Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал, что в начале текущего месяца НБУ отчитался о состоянии своих международных резервов.

Согласно опубликованным данным, они составили 26,95 млрд долларов США. По итогам апреля показатель сократился на 1,16 млрд, учитывая продажу валют Национальным банком, частично компенсированную валютными поступлениями в пользу правительства.

Во вторник Минфин Украины провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. Рынку были предложены госбонды 3-х выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 6 и 18 месяцев. В госбюджет было привлечено 4,74 млрд грн, рассказывает Гойлов.

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Всего от продажи "военных" облигаций Кабмин уже получил 65,11 млрд грн.

"Однако главным держателем этих бумаг остается НБУ. Регулятор купил ОВГЗ на 100 млрд – это и есть реальные объемы эмиссии гривны. Все происходящее неминуемо приведет к девальвации украинской национальной валюты осенью нынешнего года", – прогнозирует аналитик.

Также Гойлов рассказал, что потребительская инфляция в апреле 2022 года ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, основными причинами этого стали:

  • разрывы цепочек поставок;
  • увеличение затрат бизнеса;
  • уничтожение материальных активов предприятий;
  • дисбаланс спроса и предложения в регионах.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США стабилизировалась ниже уровня 33,5 грн, а евро опустился под отметку в 36,5 грн.

Согласно отчетности НБУ, в апреле разница между объемами продажи и покупки иностранных валют составила 250 млн долларов США. Во многом это служит поддержкой курсу гривны, резюмировал эксперт.

"Сегодня" также писали, сколько стоит доллар в украинских банках и рассказывали, что будет с валютой в ближайшее время.

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