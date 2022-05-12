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Продають утридорога? Скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 11:05
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Розповідаємо, як змінилася вартість валюти 12 травня і де можна вигідно обміняти її
Скільки коштує долар 12 травня
Скільки коштує долар 12 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк, Ощадбанк і Monobank оновили курс валют. У декого він дещо відрізняється від зафіксованого НБУ (29,25 грн за долар).

"Сьогодні" розкажуть вам, який курс виставили провідні українські банки.

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Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 12 травня) такий:

  • ПриватБанк – 29,25/32,05 грн;
  • Monobank – 29,50/31,50 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,88 грн.

Курс євро:

  • ПриватБанк – 30,85/33,6 грн;
  • Monobank – 30,86/33,05 грн;
  • Ощадбанк – 30,85/33,63 грн.

Що буде з валютою найближчим часом?

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що істотних валютних коливань наразі не очікується, навіть попри те, що війна досі триває.

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Попит на валюту не може зростати фізично, тому що бізнес не розвивається, а грошей у людей більше не стає, щоб робити накопичення. Крім того, багато людей жертвують гривневі заощадження учасникам воєнних дій замість того, щоб купувати долари та євро, як робили раніше, — сказав Орищак.

Нагадаємо, наприкінці квітня аналітики зафіксували індекс американського долара на рівні 103,93. Це рекордний показник за останні 20 років, тобто з 2002 року.

Раніше ми розбиралися у питанні, чи залишиться долар провідною валютою у світі та чи змістить він євро найближчим часом.

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