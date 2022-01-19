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Гривня раптово розвернулась: що буде з доларом найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 січня, 18:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 20 січня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 20 січня:

19.0120.01Зміна
1 долар США28,41 грн 28,40 грн -0,01
1 євро32,34 грн 32,19 грн -0,15

Порівняно з курсом НБУ на середу, 19 січня, курс долара впав на 1 копійку, а євро знизився на 15.

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Найближчим часом експерти не радять українцям брати кредити та посилювати свої боргові зобов'язання. На їхню думку, найближчі два місяці 2022 року будуть досить волатильними.

У коментарі "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що девальваційні настрої все ж таки зберігаються.

"У найближчій перспективі, чекаючи рішення НБУ за обліковою ставкою, гривня може торгуватися в діапазоні 28,3-28,4 гривень за долар Зараз настала пауза, після якої відновиться відкат у зону 28,6-28,9 гривень за долар і, залежно від новин, що надходять, далі", – сказав експерт.

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Що буде з курсом у разі вторгнення РФ?

Як розповіли "Сегодня" експерти, інвестори почали масово продавати українську гривню на тлі численних новин про підготовку військового вторгнення РФ в Україну.

За словами керівника "EXANTE Україна" Володимира Позній, гривня продовжить відчувати на собі тиск найближчим часом і стійкий попит сформується в області 27,60-28 грн. за долар.

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Аналітик Roboforex Андрій Гойлов заявив, що якщо широкомасштабне вторгнення все-таки відбудеться, то тренд на вихід із українських цінних паперів лише пришвидшиться.

Раніше ми також писали, чому долар ризикує не утримати позиції світової валюти і розповідали, чому зараз не варто купувати долар.

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