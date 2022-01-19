Гривня раптово розвернулась: що буде з доларом найближчим часом

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 20 січня:
|19.01
|20.01
|Зміна
|1 долар США
|28,41 грн
|28,40 грн
|-0,01
|1 євро
|32,34 грн
|32,19 грн
|-0,15
Порівняно з курсом НБУ на середу, 19 січня, курс долара впав на 1 копійку, а євро знизився на 15.
Найближчим часом експерти не радять українцям брати кредити та посилювати свої боргові зобов'язання. На їхню думку, найближчі два місяці 2022 року будуть досить волатильними.
Далі по темі
У коментарі "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин розповів, що девальваційні настрої все ж таки зберігаються.
"У найближчій перспективі, чекаючи рішення НБУ за обліковою ставкою, гривня може торгуватися в діапазоні 28,3-28,4 гривень за долар Зараз настала пауза, після якої відновиться відкат у зону 28,6-28,9 гривень за долар і, залежно від новин, що надходять, далі", – сказав експерт.
Що буде з курсом у разі вторгнення РФ?
Як розповіли "Сегодня" експерти, інвестори почали масово продавати українську гривню на тлі численних новин про підготовку військового вторгнення РФ в Україну.
За словами керівника "EXANTE Україна" Володимира Позній, гривня продовжить відчувати на собі тиск найближчим часом і стійкий попит сформується в області 27,60-28 грн. за долар.
Аналітик Roboforex Андрій Гойлов заявив, що якщо широкомасштабне вторгнення все-таки відбудеться, то тренд на вихід із українських цінних паперів лише пришвидшиться.
Раніше ми також писали, чому долар ризикує не утримати позиції світової валюти і розповідали, чому зараз не варто купувати долар.