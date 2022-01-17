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Піде на спад чи набере обертів? Що буде з курсом долара зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 07:00
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Експерти радять, що вигідніше: придбати чи продати валюту найближчим часом
Якщо потреби немає, то краще всього утриматися від операцій з валютою
Якщо потреби немає, то краще всього утриматися від операцій з валютою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Валютний ринок України не відрізняється високою стабільністю. Візьмемо до прикладу вартість долара на початку січня, коли він становив 27,27 грн, та в середині місяця, коли цей показник на рівні більше 28 грн.

У коментарі "Сьогодні" експерти розповіли, що буде з доларом надалі, та чи варто купувати валюту сьогодні.

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Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин радить купувати валюту, але за максимально низьким курсом. Експерт переконаний, що в подальшому українцям потрібно чекати її здорожчання.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прогнозує зворотнє. Експерт впевнений, що з 20 січня ажіотаж почне спадати, курс стабілізується і піде вниз після активного продажу Нацбанком безготівкової валюти.

За безготівкою піде вниз і готівковий ринок, курс може опуститися помітно нижче 27,5 грн/долар. І лише після цього інвестиції в долар виявляться виправданими.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин натомість каже, що будь-які операції з валютою краще проводити лише за нагальної потреби.

Долар цього тижня

Цей тиждень, за словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, стане для гривні негативним, середній курс продажу готівкового долара очікуємо 27,75-28,10 грн.

"Населення не є причиною девальваційної динаміки, тобто ми не чекаємо з їхнього боку зростання попиту на валюту. А ось бізнес та спекулянти провокуватимуть гривню до падіння", — каже експерт.

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Такої ж думки Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс може зрости до 28,2-28,3 грн за долар. Серед причин експерт називає стримування тенденції до девальвації гривні з боку Нацбанку, а також активність нерезидентів з енергетиками.

Натомість Олександр Охріменко прогнозує послаблення до 28,5 грн. Незважаючи на зусилля Нацбанку, такий сценарій цілком реальний. Проте Олег Пендзин очікує, що регулятор зможе зупинити девальвацію і до кінця січня зміцнити гривню хоч би до 27,5 грн/долар.

Інакше прибутковість гривневих ОВДП стане в доларах негативною, почнеться масовий вихід із них нерезидентів, а це вже катастрофа – не буде чим покривати дефіцит держбюджету.

Раніше ми розповідали, як конфлікт Росії та України може вплинути на курс долара, а також писали, що буде з курсом в перші два місяці 2022 року.

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