Гривня внезапно развернулась: что будет с долларом в ближайшее время

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 января

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 января:

19.01 20.01 Изменение 1 доллар США 28,41 грн 28,40 грн -0,01 1 евро 32,34 грн 32,19 грн -0,15

По сравнению с курсом НБУ на среду, 19 января, курс доллара упал на 1 копейку, а евро снизился на 15.

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В ближайшее время эксперты не советуют украинцам брать кредиты и усиливать свои долговые обязательства. По их мнению, ближайшие два месяца 2022 года будут достаточно волатильными.

В комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что девальвационные настроения все же сохраняются.

"В ближайшей перспективе, в ожидании решения НБУ по учетной ставке, гривна может торговаться в диапазоне 28,3-28,4 гривен за доллар. Сейчас наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 гривен за доллар и, в зависимости от поступающих новостей, дальше", – сказал эксперт.

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Что будет с курсом в случаи вторжения РФ?

Как рассказали "Сегодня" эксперты, инвесторы начали массово продавать украинскую гривню на фоне многочисленных новостей о подготовке военного вторжения РФ в Украину.

По словам руководителя "EXANTE Украина" Владимира Позний, гривня продолжит ощущать на себе давление в ближайшее время и устойчивый спрос сформируется в области 27,60-28 грн за доллар.

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Аналитик Roboforex Андрей Гойлов заявил, что если широкомасштабное вторжение все таки состоится, то тренд на выход из украинских ценных бумаг только ускорится.

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