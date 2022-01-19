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Гривня внезапно развернулась: что будет с долларом в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 18:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 января
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 20 января:

19.0120.01Изменение
1 доллар США28,41 грн28,40 грн-0,01
1 евро32,34 грн32,19 грн-0,15

По сравнению с курсом НБУ на среду, 19 января, курс доллара упал на 1 копейку, а евро снизился на 15.

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В ближайшее время эксперты не советуют украинцам брать кредиты и усиливать свои долговые обязательства. По их мнению, ближайшие два месяца 2022 года будут достаточно волатильными.

В комментарии "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что девальвационные настроения все же сохраняются.

"В ближайшей перспективе, в ожидании решения НБУ по учетной ставке, гривна может торговаться в диапазоне 28,3-28,4 гривен за доллар. Сейчас наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 гривен за доллар и, в зависимости от поступающих новостей, дальше", – сказал эксперт.

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Что будет с курсом в случаи вторжения РФ?

Как рассказали "Сегодня" эксперты, инвесторы начали массово продавать украинскую гривню на фоне многочисленных новостей о подготовке военного вторжения РФ в Украину.

По словам руководителя "EXANTE Украина" Владимира Позний, гривня продолжит ощущать на себе давление в ближайшее время и устойчивый спрос сформируется в области 27,60-28 грн за доллар.

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Аналитик Roboforex Андрей Гойлов заявил, что если широкомасштабное вторжение все таки состоится, то тренд на выход из украинских ценных бумаг только ускорится.

Ранее мы также писали, почему доллар рискует не удержать позиции мировой валюты и рассказывали, почему сейчас не стоит покупать доллар.

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