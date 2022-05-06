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Готуємось до змін: що буде з доларом та євро у найближчі роки

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 16:31
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Економіст розповів, що буде з валютою, зокрема доларом та євро, і як краще зберігати заощадження
Чи витіснить долар євро
Чи витіснить долар євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар продовжує зміцнюватися щодо євро. Через це багато експертів та економістів прогнозують, що незабаром вони зрівняються 1:1.

Редакція "Сьогодні" дізналася в економіста, фінансового аналітика Олексія Куща, чи здатен долар потіснити євро.

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США зайняли вигідну позицію

Помітне укріплення долара щодо євро стало можливим тому, що монетарна політика, яку проводять США, змінюється: якщо раніше країна притримувалася 0 процентних ставок, то зараз вона почала збільшувати їх. Протягом наступних років ставки будуть зростати і доходитимуть навіть до 1,5-2%.

Як зазначає Кущ, країни завжди роблять болючий вибір між інфляцією та економічним зростанням, однак у цьому випадку США знаходяться у вигідному становищі.

"Якщо ти збільшуєш відсоткові ставки, ти знищуєш економічне зростання. Тому що кредитні ресурси для бізнесу і населення стають дорожчі, і обсяг ліквідності стає менш доступний. Але якщо ти не збільшуєш відсоткові ставки, то ти провокуєш подальшу інфляцію. Для того, щоб боротись з інфляцією, треба ставки збільшувати. США в цьому плані перебувають у досить вигідному становищі, бо вони можуть боротися з інфляцією, збільшуючи процентні ставки, але і не знищуючи економічне зростання", – зазначив експерт.

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А можливо це тому, що у США економічне зростання більш насичене, структуроване і стабільне. Наприклад, рівень безробіття в цій країні найменший за останні десятки років.

У Європі ситуація гірша

"В Європі теж є інфляційні процеси, з якими треба боротися збільшенням процентних ставок, але в них дуже мляве економічне зростання. Воно початкове, не структуроване. В тому числі тому, що Європа не є єдиною економічною системою в тому розумінні, як США. Тобто, Європа складається з десятків країн, які дуже відрізняються рівнем економічного розвитку", – пояснив Кущ.

А це, за словами аналітика, приречує Європу на утримування відсоткових ставок біля 0.

Що ж буде з валютою?

Усе, що зараз відбувається в економіці США та Європи, призводить до того, що долар і далі укріплюватиметься відносно євро.

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"Це означає, що євро буде більш слабкою валютою в порівнянні з доларом. На найближчі рік-два це точно", – наголосив аналітик.

Як краще зберігати заощадження

Кущ каже, що диверсифікувати свій портфель заощаджень варто. Зокрема економіст рекомендує таку схему: 50% варто зберігати в доларах, а решта 50% розділити між євро та гривнею.

"Є також досить цікава валюта – швейцарський франк, але вона у нас непопулярна з погляду обмінних пунктів, її досить важко обмінювати. Можна також придивитися і до більш екзотичних валют. Однак поки в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства, тобто порахувати, скільки сім'я витрачає на місяць і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро", – порадив експерт.

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