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Валюта на роздоріжжі: для чого Нацбанк заморозив долар на час війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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5 травня, 18:33
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Розповідаємо, як Нацбанк вплинув на стабільний курс валют в Україні під час війни з Росією
Навіщо Нацбанк запровадив фіксований курс валют
Навіщо Нацбанк запровадив фіксований курс валют / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У відповідь на повномасштабне вторгнення російських окупантів Національний банк України зафіксував обмінний курс і зберіг масовий відтік капіталу з країни.

Про це "Сьогодні" розповів економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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"Якби не зафіксували курс, якби Нацбанк не перекрив канали відтоку капіталів — зараз ми б побачили, як мільярди доларів виводяться через міжбанківський валютний ринок. І курс був би не 33 чи 34 грн в обмінниках, він був би 90 чи 100 грн", – сказав Кущ.

За словами експерта, наразі великий бізнес просто не має можливості виводити свої капітали з України.

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"Тобто валютний потенціал зберігається всередині країни, він не випаровується назовні", – зазначив Олексій Кущ.

Обмеження на переказ валюти за кордон

Українці можуть переказувати за кордон іноземну валюту, втім, з певними обмеженнями. Так, за кордон з власних карток на карти фізичних осіб можна переказувати до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісяця, це приблизно 3,4 тис. доларів.

Без обмежень можна робити деякі валютні перекази, а саме:

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  • оплату навчання;
  • витрати,
  • пов'язані зі смертю громадян;
  • лікування у медичних закладах;
  • транспортування хворих за кордон.

Раніше ми розповідали, чому індекс долара бʼє всі рекорди, а також пояснювали, як зняти готівку в Німеччині або у Польщі.

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