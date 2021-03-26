Держбюджет-2020: як перевиконали план зі збирання доходів

Український уряд схвалив звіт про виконання Держбюджету за 2020 рік. І хоча був комплекс негативних чинників, спричинених коронакризою (зниження прибутку підприємств, зменшення імпорту та експорту товарів, скорочення обсягів видобування природного газу та нафти, послаблення гривні тощо план за доходами бюджету було не просто виконано, а й перевиконано на 54 млрд гривень.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Це стало можливим завдяки:

підвищенню ефективності адміністрування податків і зборів;

удосконаленню роботи системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків;

ліквідації схем ухилення від сплати податків;

зростанню середньої заробітної плати.

Найбільше перевиконання до держбюджету принесли:

внутрішні ПДВ (+40,2 млрд грн);

акцизний податок (+6 млрд грн);

ПДФО (+6 млрд грн).

При цьому, було забезпечено своєчасність відшкодування ПДВ, про що свідчить зменшення у 2020 році залишку невідшкодованих сум податку на додану вартість на 9,1 млрд грн до 18,3 млрд грн станом на 1 січня 2021 року. Загалом було відшкодовано 143,1 млрд.

Реклама

Нагадаємо, що у другій половині грудня 2020 міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що доходи і видатки держбюджету-2020 буде виконані в повному обсязі.

Також нагадаємо, найбільша гірничо-металургійна компанія України – група "Метінвест" – 2020 року відмовилася від податкових канікул, запропонованих державою у зв'язку з пандемією COVID-19. Вона сплатила понад 22 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів, традиційно ставши одним із найбільших платників податків у країні.

Водночас розповідалося, якщо Держбюджет-2021 не буде реалістичним, він не буде виконаний:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Бюджет-2020

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама