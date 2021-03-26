Госбюджет-2020: как перевыполнили план по сбору доходов

Украинское правительство одобрило отчет о выполнения Госбюджета 2020 года. И хотя был комплекс негативных факторов, вызванных коронакризисом (снижение прибыли предприятий, уменьшение импорта и экспорта товаров, сокращение объемов добычи природного газа и нефти, ослабление гривны и т. д.) план по доходам бюджета было не просто выполнен, но и перевыполнен на 54 млрд гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Это стало возможным, благодаря:

повышению эффективности администрирования налогов и сборов;

совершенствованию работы системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков;

ликвидации схем уклонения от уплаты налогов;

росту средней заработной платы.

Больше перевыполнение в госбюджет принесли:

внутренние НДС (40,2 млрд грн)

акцизный налог (+6 млрд грн)

НДФЛ (+6 млрд грн).

При этом была обеспечена своевременность возмещения НДС, о чем свидетельствует уменьшение в 2020 году остатка невозмещенных сумм налога на добавленную стоимость на 9,1 мдрд грн до 18,3 млрд грн по состоянию на 1 января 2021 года. Всего было возмещено 143,1 млрд грн.

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Напомним, что во второй половине декабря 2020 министр финансов Сергей Марченко заявил, что доходы и расходы госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме.

Также напомним, самая крупная горно-металлургическая компания Украины – группа "Метинвест" – в 2020-м отказалась от налоговых каникул, предложенных государством в связи с пандемией COVID-19. Она уплатила более 22 млрд грн налогов в бюджеты различных уровней, традиционно став одним из крупнейших налогоплательщиков в стране.

В то же время рассказывалось, если Госбюджет-2021 не будет реалистичным, он не будет выполнен:

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