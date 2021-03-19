Метінвест відмовився від податкових канікул і заплатив податки наперед

Компанія зробила цей крок, щоб міста мали кошти і краще підготувалися до боротьби з коронавірусом

Найбільша гірничо-металургійна компанія України Група Метінвест у 2020 році відмовилася від податкових канікул, запропонованих державою у зв'язку з пандемією COVID-19. Про це повідомив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Риженкова, Група Метінвест пішла на цей крок, щоб українські міста мали кошти і краще підготувалися до боротьби з коронавірусом.

"Ми прийняли рішення не користуватися цими пільгами для того, щоб комунальники змогли краще підготуватися до пандемії, закупити медичне обладнання, змогли закупити для лікарів захисні засоби. Ну і все інше, що необхідно для успішного подолання пандемії", – повідомив глава групи.

Повідомляється, що за минулий 2020 рік Метінвест виплатив понад 22 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів і традиційно став одним із найбільших платників податків України.

Також Риженков заявив, що група прийняла рішення виплатити податки в місті Кривий Ріг, де розташовані підприємства групи, наперед.

"У Кривому Розі ми прийняли рішення зробити передоплату наших податків на землю і податки на доходи фізичних осіб за кілька місяців вперед. Загальна передоплата склала понад 110 млн грн, з яких тільки в бюджет Кривого Рогу надійшло 78 млн грн", – повідомив глава компанії.

Крім виплат до державного бюджету, Група Метінвест платить великі податки в регіонах, в яких працює. Вона – один з головних платників податків в містах Маріуполь, Запоріжжя, Кривий Ріг, Покровск, Кам'янське та Авдіївка, повідомляє телеканал.

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