Долар в Україні знову кинувся до зростання – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 26 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,35 грн;
- 1 євро – 30,57 грн;
- 1 злотий – 6,62 грн;
- 10 російських рублів – 3,77 грн.
Курс долара став вищим на 6 копійок, а євро знизилося в ціні на 1 копійку. Злотий подешевшав на 2 копійки, а рублі – на 3 копійки.
Як змінився курс долара та євро на міжбанку
- 25 жовтня долар подорожчав на 16 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,43/26,45 грн (купівля/продаж).
- Євро подорожчало на 8 копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,68/30,71 грн (купівля/продаж).
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
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