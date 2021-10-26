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Долар в Україні знову кинувся до зростання – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
26 жовтня, 09:01
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 26 жовтня
Долар в Україні знову змінився в ціні
Долар в Україні знову змінився в ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 26 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,35 грн;
  • 1 євро – 30,57 грн;
  • 1 злотий – 6,62 грн;
  • 10 російських рублів – 3,77 грн.

Курс долара став вищим на 6 копійок, а євро знизилося в ціні на 1 копійку. Злотий подешевшав на 2 копійки, а рублі – на 3 копійки.

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Як змінився курс долара та євро на міжбанку

  • 25 жовтня долар подорожчав на 16 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,43/26,45 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчало на 8 копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,68/30,71 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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Інфляція — це коли за свої гроші ви вже не можете купити стільки, скільки в ті часи, коли у вас не було грошей.

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