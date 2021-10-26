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Доллар в Украине снова устремился к росту – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
26 октября, 09:01
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 октября
Доллар в Украине снова изменился в цене
Доллар в Украине снова изменился в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 26 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,35 грн;
  • 1 евро – 30,57 грн;
  • 1 злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,77 грн.

Курс доллара стал выше на 6 копеек, а евро снизился в цене на 1 копейку. Злотый подешевел на 2 копейки, а рубли – на 3 копейки.

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Как поменялся курс доллара и евро на межбанке

  • 25 октября доллар подорожал на 16 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,43/26,45 грн (покупка/продажа).
  • Евро подорожал на 8 копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,68/30,71 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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Инфляция — это когда за свои деньги вы уже не можете купить столько, сколько в те времена, когда у вас не было денег.

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