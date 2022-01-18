Долар пішов на зліт: до чого тепер готуватись українцям

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 19 січня

НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 19 січня:

18.01 19.01 Зміна 1 долар США 28,12 грн 28,41 грн +0,29 1 євро 32,06 грн 32,34 грн +0,28

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 18 січня, курс долара зріс на 29 копійок, а євро – на 28.

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Експерти очікують, що перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Українцям фахівці рекомендують намагатися не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

Як вторгнення Росії в Україну вдарить по курсу

Через напружену геополітичну ситуацію інвестори віддають перевагу продавати українську гривню, що і є причиною девальвації.

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У коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов заявив, що на внутрішньому борговому ринку нерезиденти скоротили свої вкладення у ОВДП на 4,30 млрд. грн – до 88,35 млрд.грн. Виручені від продажу держоблігацій кошти виводять у материнські юрисдикції. У разі початку військового вторгнення РФ в Україну ця тенденція лише прискорить темп.

Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.