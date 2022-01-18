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Доллар пошел на взлет: к чему теперь готовиться украинцам

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18 января, 18:19
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 19 января
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 19 января:

18.0119.01Изменение
1 доллар США28,12 грн28,41 грн+0,29
1 евро32,06 грн32,34 грн+0,28

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 18 января, курс доллара вырос на 29 копеек, а евро – на 28.

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Эксперты ожидают, что первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Украинцам специалисты рекомендуют по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

Как вторжение России в Украину ударит по курсу

Из-за напряженной геополитической ситуации инвесторы предпочитают продавать украинскую гривну, что и является причиной некой девальвации.

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В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов заявил, что на внутреннем долговом рынке нерезиденты сократили свои вложения в ОВГЗ на 4,30 млрд. грн. — до 88,35 млрд.грн. Вырученные от продажи гособлигаций средства выводят в материнские юрисдикции. В случае начала военного вторжения РФ в Украину эта тенденция только ускорить темп.

Как мы писали ранее, эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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