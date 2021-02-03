Зарплати українців зросли до небачених сум: де платять більше

Середній працівник за рік розбагатів більш ніж на 1000 гривень

Заробітки українців продовжують зростати, незважаючи на локдаун і падіння економіки. За підрахунками Держслужби статистики, в грудні середньому працівнику була нарахована рекордна (в гривнях) сума – 14179 грн. Але нажаль, збільшилися і борги по зарплатах . Чого очікувати далі – з'ясував сайт "Сегодня".

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Як змінилися зарплати

Як видно з даних Держслужби статистики, середня номінальна зарплата по Україні в грудні виявилася більшою, ніж у листопаді – тоді було 11987 грн. Реальна, з урахуванням інфляції, зарплата збільшилася до листопада 2020 року на 17,2%, до грудня 2019 року – на 10,1%. Тобто середній українець тепер вважається багатшим, ніж він був рік тому, на 10% або на 2000 з гаком гривень.

Що по регіонах

У розрізі регіонів зарплати зросли всюди – від Києва, де вони традиційно найвищі – 21812 грн (+ 15,6% або на 2943 грн в порівнянні з груднем 2019 року), до Чернігівської області, де вони найнижчі – 10921 грн (+23,4% або на 2070 грн). Тобто, в столиці платять працівникам вдвічі більше, ніж у самому низькооплачуваному регіоні. Чернігівщина виявилася єдиною областю, де середні заробітки недотягли до 11 тис. Грн.

Уточнимо: мова йде про заробітки без вирахування податків. На руки середній працівник отримує на 19,5% менше. У Києві чиста середня зарплата за підсумками грудня 2020 року склала 17559 грн, в Чернігівській області – 8791 грн.

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Найбыльше річне зростання зарплат в Івано-Франківській області – на 25,6% (на 2463 грн). Найменше зросли заробітки в Київській області – на 7,9% (на 1041 грн). В інших областях зарплати зросли від 8,9% у Дніпропетровській області до 25,2% в Луганській. Більш детально – див. Інфографіку.

Що за галузями

У порівнянні з груднем 2019, заробітки зросли за рік у всіх галузях, крім громадського харчування та готельного бізнесу. Там офіційні зарплати не тільки найнижчі – 6839 грн, але і на 6,1% менші, ніж в грудні 2019 року. Очевидно, що причиною тому – карантин: люди набагато менше ходять у кафе і ресторани, менше подорожують.

Невеликі зарплати, крім готельного бізнесу та громадського харчування, також в агросекторі – 10841 грн (+ 4,3%) і в сфері операцій з нерухомістю – 10430 грн (+ 12,6%). Вічні аутсайтери – освіта і охорона здоров'я – виявилися за підсумками року в трохи кращому становищі: Середньому викладачеві платять 11632 грн (+ 20%) середньому медику – 12833 грн (+ 50,9%).

Найбільший за рік приріст зарплат – у медицині, півтораразове підвищення вийшло завдяки надбавкам за роботу в умовах епідемії коронавируса.

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Найвищі заробітки за підсумками року в банківському секторі – 22843 (+ 2,9%), який на фініші випередив IT-сферу – 22606 грн (+ 15,1%). Лідирували по заробітках майже весь рік айтішники, однак залишилися третіми: друге місце у працівників держслужби і оборони – 22637 грн (+ 11,2%).

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, настільки швидке зростання зарплат чиновників пояснюється тим, що тепер їм за сумлінну працю в кінці року виплачують від 30% до 100% річного заробітку.

"Такі бонуси – європейська практика", – підкреслив Охрименко.

Експерти: Зростання більше арифметичне, ніж реальне

Економісти пояснюють зростання середніх зарплат в 2020 році декількома причинами.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що зарплати почали рости швидше після того, як у вересні 2020 року з 4723 до 5000 грн була збільшена мінімальна зарплата. Її підвищення потягнуло за собою перегляд у більшу сторону окладів у бюджетній сфері по всій тарифній сітці. І позначилося на зростанні середньої зарплати по країні.

Друга причина підвищення зарплат, на думку Олександра Охріменка – трудова міграція. Щоб утримати висококваліфіковані кадри – це перш за все робітники-верстатники, водії-далекобійники, досвідчені будівельники- універсали – український бізнес змушений піднімати їм зарплати, незважаючи на проблеми в економіці, карантин, локдаун і так далі.

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При цьому експерти вважають, що річне зростання зарплат більше було більше арифметичним, ніж реальним.

"Держстатистики в розрахунках враховує середньооблікову чисельність працівників, на яку ділить весь фонд зарплат, – аналізує Олег Пендзин. – А безробіття за рік в Україні зросло. Це арифметично додало зростання середньої зарплати ".

Віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців Віктор Скаршевський ще жорсткіше, ніж Олег Пендзин, розкритикував методику розрахунку Держслужбою статистики середніх зарплат.

"По-перше, Держкомстатистики надає дані за зарплатою лише за 7,4 млн штатних співробітників, а це 46% від 16 млн зайнятих в Україні, – аналізує Віктор Скаршевський. – Не враховуються самозайняті, у яких зарплата може бути істотно нижчою (особливо в сільській місцевості), ніж у найманих працівників. По-друге, вказується валова зарплата. Якщо відняти податки (ПДФО і військовий збір), то фактична зарплата складе не 14 тис. грн, а 11,3 тис. грн (мінус 19,5%). По-третє, статистика, вказує середню зарплату, а не медіанну, яка, як показує практика інших країн, на 10-15% нижча середньої. Отже, за вирахуванням податків і при правильній методології, навіть середньостатистична зарплата виявляється на 30% менше, ніж опублікована.

Олександр Охріменко впевнений: більш достовірну картину зростання зарплат дає порівняння їх рік до року, а не місяць до місяця. Такі дані у Держстатистики теж є. За ними середня зарплата в Україні за січень-грудень 2020 року становила 11591 грн. Це на 10,4% вище, ніж за січень-грудень 2019 року. Зауважимо, в 2019 році середньорічна зарплата зростала швидше: у порівнянні з 2018 роком заробітки збільшилися на 18,4%.

Чого очікувати в I кварталі

Всі експерти дали однакові прогнози: в I кварталі (січень-березень 2021 року до січня-березня 2020 року), середня зарплата виросте мінімум на 10% або до 12000 грн. Віктор Скаршевський допускає зростання навіть на 12% за квартал.

Головним фактором виявиться підвищення з січня 2021 року мінімальної зарплати відразу на 20%, з 5 до 6 тис. грн.

При цьому Олег Пендзин зазначив, що багато працівників надбавки в I кварталі не отримають.

"Тим, у кого частина зарплати – "в конверті ", збільшать офіційний мінімальний заробіток і зменшать неофіційний. У підсумку на руки вони отримають стільки ж. А статистика побачить зростання заробітків ", – каже Олег Пендзин.

Багато українців скаржаться на те, що їм не вистачає грошей від зарплати до зарплати. Але, виявляється, якщо обмежити необов'язкові витрати, можна навіть накопичити! Детальніше дивіться в сюжеті.

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