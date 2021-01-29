Чи зростуть зарплати українців в 2021 році: Нацбанк дав оптимістичний прогноз

Номінальна середня зарплата українців 2021 року зросте на 16,6%, що стане можливим завдяки зростанню мінімальної зарплати, а також підвищенню зарплат медикам і педагогам.

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Про це повідомляє у щоквартальному інфляційному звіті за січень 2021 року Національний банк України.

НБУ також наводить прогнозні цифри Кабінету міністрів, з яких випливає, що середня зарплата зросте на 21,1%:

Регулятор очікує, що приватне споживання прискориться майже на 8% і стане основним двигуном зростання ВВП 2021 року. Рівень безробіття буде поступово знижуватися, хоча стрімке зростання витрат бізнесу на оплату праці гальмуватиме цей процес.

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2022-2023 рр. разом із уповільненням зростання зарплат дещо знизяться і темпи зростання приватного споживання (приблизно до 5%). Однак воно буде залишатися досить високим, враховуючи відновлення споживчих настроїв і зростання рівня зайнятості, йдеться в звіті.

Нагадаємо, в грудні 2020 року в Україні середня зарплата підвищилася до 14 179 грн після 11 987 грн в листопаді. Порівняно з листопадом показник збільшився на 18,3%, а за рік (порівняно з груднем-2019) – на 15,6%. Це зростання – сезонне, адже в грудні середня зарплата зазвичай вища, аніж протягом решти року. На показнику позначаються виплати річних премій, "13-х зарплат" тощо.

Водночас повідомлялося, що в Україні 2020 року загальна заборгованість з виплати зарплати зросла на 3,4%, і на 1 січня 2021 року становила 3,137 млрд грн, тоді як у грудні 2020 року скоротилася на 21,8%.

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