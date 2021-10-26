В Україні різко впали ціни на овочі: скільки тепер коштує "борщовий набір"

Виробники настільки поспішають продати врожай, що через транспорт утворюються пробки

Кукурудза лише за останні два дні впала вдвічі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, які насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.

Про це повідомляє AgroTimes.

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Виробники настільки поспішають, що через транспорт утворюються пробки. Одну з них помітили перед фермерським оптовим ринком у селі Великі Копані Херсонської області.

Якщо ще у вересні кілограм помідорів коштував 35-50 грн/кг, то зараз ціни суттєво впали:

томат червоний – по 14–22 грн/кг;

рожевий – по 20–25 грн/кг;

жовтий – 20–28 грн/кг;

чорний – 24–30 грн/кг.

Кукурудза лише за останні два дні впала вдвічі. Ще 23 жовтня, по даними comments.ua, кукурудзу продавали по 4 грн. за штуку, то зараз – по 2 грн. А баклажани наприкінці вересня продавалися за 18–35 грн/кг. Нині вже коштують – 15–16 грн/кг. Сорт Геліос трохи дорожчий – 25 грн/кг.

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Знизились і на капусту ціни, зараз за неї доведеться заплатити:

18–20 грн/кг – за кольорову;

30–40 грн/кг – за броколі;

5 грн/кг – за білокачанну;

8 грн/кг – за голубцеву;

9 грн/кг – за пекінську;

10 грн/кг – за червонокачанну;

10–12 грн/кг – за молоду;

80 грн/кг – за брюссельську.

Подешевшали й інші овочі. Картоплю продавали по 6 грн/кг, а зараз вона коштує 5,5–6 грн/кг. Морква: 6 грн/кг проти 6,5 грн/кг. Стільки ж коштує і буряки. Цибуля зараз можна купити за 6-7 грн/кг, а раніше – за 8-8,50 грн/кг.

Конусоподібні перці коштують 12–24 грн/кг. А кубоподібні – від 15 грн./кг (за зелені) – до 45 грн./кг (жовті).

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