В Україні різко впали ціни на овочі: скільки тепер коштує "борщовий набір"

В Україні знизилися ціни на овочі – причиною стали морози, які насуваються. Тепер фермери поспішають якнайшвидше продати свій урожай.
Про це повідомляє AgroTimes.
Виробники настільки поспішають, що через транспорт утворюються пробки. Одну з них помітили перед фермерським оптовим ринком у селі Великі Копані Херсонської області.
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Якщо ще у вересні кілограм помідорів коштував 35-50 грн/кг, то зараз ціни суттєво впали:
- томат червоний – по 14–22 грн/кг;
- рожевий – по 20–25 грн/кг;
- жовтий – 20–28 грн/кг;
- чорний – 24–30 грн/кг.
Кукурудза лише за останні два дні впала вдвічі. Ще 23 жовтня, по даними comments.ua, кукурудзу продавали по 4 грн. за штуку, то зараз – по 2 грн. А баклажани наприкінці вересня продавалися за 18–35 грн/кг. Нині вже коштують – 15–16 грн/кг. Сорт Геліос трохи дорожчий – 25 грн/кг.
Знизились і на капусту ціни, зараз за неї доведеться заплатити:
- 18–20 грн/кг – за кольорову;
- 30–40 грн/кг – за броколі;
- 5 грн/кг – за білокачанну;
- 8 грн/кг – за голубцеву;
- 9 грн/кг – за пекінську;
- 10 грн/кг – за червонокачанну;
- 10–12 грн/кг – за молоду;
- 80 грн/кг – за брюссельську.
Подешевшали й інші овочі. Картоплю продавали по 6 грн/кг, а зараз вона коштує 5,5–6 грн/кг. Морква: 6 грн/кг проти 6,5 грн/кг. Стільки ж коштує і буряки. Цибуля зараз можна купити за 6-7 грн/кг, а раніше – за 8-8,50 грн/кг.
Конусоподібні перці коштують 12–24 грн/кг. А кубоподібні – від 15 грн./кг (за зелені) – до 45 грн./кг (жовті).
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