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"Продам пай – куплю дітям квартиру в Києві": коли ринок землі почне приносити плоди

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 14:55
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Роозповідаємо про старт ринку землі та основні проблеми для нових інвесторів
Коли жартівлива приказка про землю може стати реальністю
Коли жартівлива приказка про землю може стати реальністю / Фото: Колаж: Сьогодні

За перші 100 днів роботи ринку землі було здійснено 28 тис. публічних угод обсягом 70 тис. га, а середня ціна при цьому становила близько 33 тис. грн за гектар.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко і зазначив, що більше половини з угод припала на договори міни чи дарування.

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Новий ринок зараз перебуває під пильною увагою приватних інвесторів. Землею активно цікавляться ті, хто до цього інвестував у нерухомість, оскільки вбачають у ній менші ризики та більш прибуткові перспективи.

Потенційні інвестори з інших сфер також сповнені оптимізму, тому що порівнюють початкову та поточну ціну за гектар у сусідніх країнах.

Наприклад у сусідній Польщі, при запуску ринку землі середня ціна за гектар також була близько 1,5 тис. доларів, а зараз становить близько 11 тис. доларів.

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У Чехії цей показник становить 8 тис. євро, а річний приріст ціни становив 25-40%.

Обмеження на ринку землі

Чинне законодавство України свідчить, що фізичні особи можуть набувати до 100 гектарів. Це обмеження буде знято у 2024 році, і тоді ж дозвіл на купівлю землі отримають юридичні особи.

Нинішня модель не влаштовує великі агрохолдинги, але не варто забувати, що для орендаря діє переважне право викупу.

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Тому перекупити ділянку у власника можна буде лише в тому випадку, якщо орендар від права відмовиться.

Вплинув відкритий ринок і на орендні ставки, 2021 року ціна зросла до 13, а місцями і до 20 тисяч. Тоді як минулого року цей показник становив 5-6 тисяч.

Нюанси молодого ринку

Перша проблема для нових інвесторів – це пошук паїв. У зв'язку з цим з'явилося кілька приватних сервісів з продажу землі.

Існують також і компанії-посередники, які пропонують допомогу у пошуку орендаря та контролі землекористування.

А власники паїв схильні завищувати ціну та жартівливий вираз: "Продам пай – куплю дітям квартиру у Києві" часом звучить цілком серйозно.

Проблеми викликає і нотаріальне оформлення, оскільки багато нотаріусів ще проводять таких угод, а часом і хочуть. Це пов'язують з тим, що за співвідношенням витрат часу та розміром винагороди, тобто їм вигідніше надавати інші послуги.

Враховуючи всі ці фактори, зараз найбільший інтерес становлять землі, що належать державі.

Їх продають через спеціальні електронні аукціони, а дізнатися, коли ж настане оптимальний час для інвестування в землю і скільки на цьому можна буде заробити можна на форумі "Big Invest Summit 2021".

Раніше "Сьогодні" писали, яких регіонах продають найбільше землі і де вона коштує найдорожче.

А також розповідали, чому ціна досі далека від ринкової.

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