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Три місяці роботи ринку землі: де продають найбільше та скільки можна заробити за один гектар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
4 жовтня, 14:55
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Експерт розповів, що заважає ринку землі працювати на повну потужність та у яких областях уклали найбільше угод
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку роботи ринку землі в Україні уклали 25 255 угод з купівлі-продажу земельних ділянок.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у понеділок, 4 жовтня.

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Лідерами за кількістю угод є Київська та Полтавська області, а за площею земель – Кіровоградська та Харківська.

Повідомляється, що наразі заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру подало 5096 нотаріусів.

Як стартував ринок землі в Україні

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Керівник Української асоціації аграрного експорту Дмитро Крошка розповідає, що ключові питання за цей час не змінились.

"Ключові питання лишились попередні: страх власників паїв продешевити і технічні питання оформлення правочинів (тлумачення законодавства, оформлення документів, робота нотаріусів з реєстрами, оцінка тощо)", – розповів експерт.

За словами Дмитра Крошки, найбільше процеси торгівлі землею гальмують наступні чинники:

  • недостатність задекларованих фінансових ресурсів потенційних покупців (це створює загрозу втратити землю невеликими фермерами, які б хотіли придбати землю, яка ними орендується, щоб захистити вже здійснені інвестиції.);
  • випадки шахрайства, які вже стали непоодинокими (це стосується, в першу чергу, випадкового виключення з реєстру договорів оренди, що дозволяє уникнути інформування орендаря про здійснення правочину купівлі-продажу).

Ціна залишається зовсім невеликою і в середньому не перевищує 1 тис. дол. за гектар, хоча Мінагрополітики розраховувало іншу вартість, каже експерт.

"На мою думку, суттєвої активізації правочинів купівлі-продажу варто очікувати після наступної деклараційної кампанії доходів фізичних осіб і результатів податкової амністії, коли з'являться задекларовані кошти у фізичних осіб, – сказав керівник асоціації.

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Раніше "Сьогодні" із експертами розбирались, як пройшли перші три місяці роботи ринку землі і коли він запрацює на повну потужність.

Також ми писали, де найдорожча земля і скільки можна виручити за свій пай.

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