Ціна досі не ринкова. Де продають найбільше української землі і скільки коштує ділянка

Як стартував ринок землі і з якими труднощами зіткнулися продавці та покупці – "Сегодня" розбиралися з експертами

Перші три місяці після запуску ринку землі - підсумки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

1 жовтня 2021 року виповнилось рівно три місяці з моменту відкриття ринку землі в Україні.

Навколо цієї події ходило безліч міфів і деякі ставились до запуску ринку із недовірою та побоюваннями.

Реклама

Людей бентежила занизька ціна та розповіді про те, що українську землю куплять аграрні гіганти та іноземці.

Про те, як наразі функціонує цей молодий ринок та як змінюватиметься ціна далі "Сьогодні" розбирались з експертами.

Як відкрився ринок землі?

Заступник гендиректора Українського клубу аграрного бізнесу Роман Граб перший місяць функціонування ринку називає періодом звернень та роз’яснень, коли всі учасники лише вивчали новостворену процедуру купівлі-продажу.

Реклама

Через це динаміка кількості угод була невисокою, а знайти нотаріусів на місцях, які б могли провести угоди для аграріїв було викликом, каже експерт.

"З огляду на статистику, кількість продавців та площа відчужуваних підмораторних земель нижче ніж прогнозували фахівці", – розповів Роман Граб.

Яку землю найбільше продають та купують?

За словами Романа Граба, за кількістю угод з купівлі-продажу лідирують Харківська, Херсонська та Сумська області

Найменш активно купівля-продаж земель для товарного сільськогосподарського виробництва відбувається в західних регіонах та Одеській області.

Реклама

На думку президента Української зернової асоціації Миколи Горбачова, це не залежить від якості землі чи політичної ситуації в регіоні, а є скоріш особистими вподобаннями.

"Можу сказати, що за весь цей період не відбулось жодного "буму". Про це свідчать цифри – продано близько 50 тис. гектар при тому, що в нас близько 40 млн гектарів землі", – каже Горбачьов.

Ціна питання

Нині ціни на українські паї не зовсім відповідають ринковим, що цілком нормально на старту ринку.

За словами Романа Граба, на ціну участку впливають такі фактори:

регіон розташування,

конкуренція в цій місцевості,

наявність сільськогосподарської інфраструктури,

середня орендна плата в регіоні

середній розмір земельних ділянок в цьому регіоні (чим менша площа ділянки тим більші трансакційні витрати на 1 га).

"Наразі формувати аналітику про динаміку росту чи падіння ціни складно. Перш за все пройшло недостатньо часу та кількості угод. Інша причина полягає в тому, що лише в близько половині угод присутня інформація про вартість земельної ділянки", – заявляє експерт.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов вважає, що окрім розміру паїв на кількість угод та відповідно вартість землі впливає ментальність людей у цьому регіоні.

"Я б сказав, що середня ціна, яка є на сьогодні це приблизно 1 300-1 400 дол/га. Жодної динаміки зараз передбачити неможливо, вона буде формуватись в залежності від економічної політики держави, інфляції та доступності цієї землі", – додав Микола Горбачьов.

Заступник гендиректора Українського клубу аграрного бізнесу Роман Граб нагадав, що ціна земельної ділянки не може бути нижчою ніж її нормативна грошова оцінка.

Діапазон цін на земельні ділянки для товарного сільськогосподарського виробництва доволі широкий та переважно складає від 20 до 45 тис. грн. за гектар, -каже експерт.

Найвища ціна була зафіксована у Івано-Франківській області – 315 тис. грн, а найнижча – на Херсонщині (22 тис. грн в середньому).

Раніше ми розповідали про алгоритм укладення земельних угод. Основні кроки включають: вибір участку, перевірка участку та документів на нього, розрахунок (обов'язково безготівковий) та укладення договору.

Про те, як це правильно зробити і на що звертати увагу, читайте в нашому матеріалі.