"Продам пай – куплю детям квартиру в Киеве": когда рынок земли начнет приносить плоды

Рассказываем о старте рынка земли и основных проблемах для новых инвесторов

Когда шуточная поговорка про землю может стать реальностью / Фото: Коллаж: Сегодня

За первые 100 дней работы рынка земли было совершено 28 тыс. публичных сделок объемом 70 тыс. га, а средняя цена при этом составила около 33 тыс. грн за гектар.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и отметил, что более половины из сделок пришлись на договора мены или дарения.

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Новый рынок сейчас находится под пристальным вниманием частных инвесторов. Землей активно интересуются те, кто до этого инвестировал в недвижимость, так как видят в ней меньшие риски и более доходные перспективы.

Потенциальные инвесторы из других сфер также полны оптимизма, потому что сравнивают начальную и текущую цену за гектар в соседних странах.

Например в соседней Польше, при запуске рынка земли средняя цена за гектар также была около 1,5 тыс. долларов, а сейчас составляет порядка 11 тыс.

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В Чехии этот показатель составляет 8 тыс. евро, а годовой прирост цены составлял 25-40%.

Ограничения на рынке земли

Действующее законодательство Украины гласит, что физические лица могут приобретать до 100 гектар. Это ограничение будет снято в 2024 году и тогда же разрешение на покупку земли получат юридические лица.

Нынешняя модель совершенно не устраивает большие агрохолдинги, но не стоит забывать, что для арендатора действует преимущественное право выкупа.

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Поэтому перекупить участок у собственника можно будет лишь в том случае, если арендатор от своего права откажется.

Повлиял открытый рынок и на арендные ставки, в 2021 году цена выросла до 13, а местами и до 20 тысяч. В то время как в прошлом году этот показатель составлял 5-6 тысяч.

Нюансы молодого рынка

Первая проблема для новых инвесторов – это поиск паев. В связи с этим уже появилось несколько частных сервисов по продаже земли.

Существуют также и компании-посредники, которые предлагают помощь в поиске арендатора и контроле землепользования.

А владельцы паев склонны завышать цену и шутливое выражение "Продам пай – куплю детям квартиру в Киеве" порой звучит вполне серьезно.

Проблемы вызывает и нотариальное оформление, так как многие нотариусы не еще проводят таких сделок, а порой и не хотят. Это связывают с тем, что по соотношению затрат времени и размеру вознаграждения им более выгодно предоставлять другие услуги.

Учитывая все эти факторы, сейчас наибольший интерес представляют земли, которые принадлежат государству.

Их продают через специальные электронные аукционы, а узнать когда же наступит оптимальное время для инвестирования в землю и сколько на этом можно будет заработать можно на форуме "Big Invest Summit 2021".

Ранее "Сегодня" писали, в каких регионах продают больше всего земли и где она стоит дороже всего.

А также рассказывали, почему цена до сих пор далека от рыночной.