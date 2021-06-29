Нові ціни на газ і втеча бізнесу в тінь. Найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

"Нафтогаз" і газзбути оновили прайси на газ, а бізнес через коронакризу почав "економити" на податках

Ціни на газ змінилися, бізнес йде в тінь, робочим стали більше платити. Колаж: "Сьогодні"

Газопостачальні компанії оновили місячні та річні ціни на газ, бізнес ховається в тінь, а середня зарплата за рік зросла майже на 30%.

Оновлені тарифи на газ

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Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

"Нафтогаз" та інші газзбути оновили свої прайси на газ. У липні фіксовані на рік ціни як і раніше будуть коливатися від 7,8 і до 13,5 грн за кубометр. В цілому більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр. Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

Бізнес іде в тінь

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Рівень тіньової економіки в Україні в 2020 році виріс до 30% ВВП після зниження за підсумками 2019 року. Головними причинами відходу економіки в тінь профільне міністерство називає карантин і коронакризу, які змусили бізнес "економити" на податках.

Середня зарплата по Україні зросла

Середня зарплата в Україні зросла / Фото: Сьогодні

Середня заробітна плата в Україні в травні 2021 року склала 13 499 грн. За останні 12 місяців – в порівнянні з травнем 2020 року – розмір зарплати збільшився на 28,1%, підрахували в Держстаті.

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ТОП-5 регіонів з найвищою середньою зарплатою:

Київ – 19 287 грн; Донецька область – 14 457 грн; Київська область – 13 850; Запорізька область – 13 472 грн; Дніпропетровська область – 13 460.

Новий маршрут "Інтерсіті"

Фото: Ukrzaliznytsia, Facebook

"Укрзалізниця" призначила швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" 747/748 сполученням Київ – Тернопіль. Він почне курсувати з Києва з 2 липня, а з Тернополя – з 3 липня. Поки що вирішено, що маршрут запускається до кінця серпня, але в майбутньому його можуть залишити і на осінь-зиму. Відправлення зі столиці – о 16:41, прибуття до Тернополя о 22:47. Назад поїзд відправлятиметься о 4:00 і прибуватиме до Києва о 10:03.

Підвищення пенсій для мільйона українців

Реклама Українцям збільшать трудовий стаж для виходу на пенсію. Колаж: "Сьогодні"

З 1 липня виплати для більш ніж мільйона пенсіонерів виростуть на 100 гривень. Перерахунок зробили для тих одержувачів, яким не перерахували пенсії під час березневої індексації. Крім того, через зростання прожиткового мінімуму підвищиться ряд надбавок і доплат до пенсій (шахтарських, дітям війни).

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа