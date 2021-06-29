Скільки заплатимо за газ в липні: "Нафтогаз" та інші постачальники оновили тарифи

Крім державної газопостачальної компанії "Нафтогаз", яка встановила місячний тариф на газ для населення вище річного, свої прайси на липень оновили й інші газзбути. Місячні розцінки збільшилися не тільки у держоператора, а річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими за місячні.

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Про це свідчать дані порталу "ГазПравда"

У липні фіксовані на рік ціни будуть, як і у попередні два місяці, коливатися від 7,8 і до 13,5 грн за кубометр. Найдешевший газ буде поставляти компанія "Агросинтез Трейдинг", а найдорожчий – Херсонська, Чернівецька та Житомирська обласні енергопоставлющіе компанії.

В цілому більшість компаній встановили ціни до 9 грн за кубометр. Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, коливаються від 7,99 до 15,5 грн за кубометр.

"Місячні ціни на природний газ зросли насамперед через сезонних чинників, зокрема – високий попит, низькі запаси в сховищах, а також зловживання російського "Газпрому", який штучно обмежує обсяги поставок палива на європейський ринок", – пояснили фахівці порталу.

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Ціни на газ в липні. Щоб збільшити зображення, натисніть на нього

Річні тарифи на газ vs місячні тарифи

Назва підприємства Річний тариф Липень Реклама ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ" 7,80 - ДП "ЕВОДА ТРЕЙД" КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" 7,88 - ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" Реклама 7,89 13,00 ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ" 7,89 13,05 ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 7,96 13,13 ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" 7,98 12,98 ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ" 7,98 - ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ ''РІВНЕГАЗ ЗБУТ'' 7,99 7,99 ТОВ "СУМИГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ" 7,99 7,99 ТОВ "ЙЕ Енергія" 7,99 7,99 ТОВ "ГП"ПРОМСЕРВІС" 7,99 - ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 8,09 8,09 ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" 8,10 - ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" 8,20 - ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС" 8,57 8,57 ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" 8,60 8,60 ТОВ "КИЇВГАЗЕНЕРДЖИ" 8,70 13,13 ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ" 8,90 Швеція – Україна: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020 - ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" 8,94 12,63 ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,94 8,94 ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,94 8,94 ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) 8,94 8,94 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ" 8,99 8,99 ДП "ГАЗПОСТАЧ" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" 8,99 8,99 ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" 8,99 - ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" 9,20 - ТОВ "ЕНЕРГОГАРАНТІЯ" 9,50 10,00 ТОВ "МАРГАЗ" 9,75 8,75 ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" 9,95 9,90 ТОВ "ГАЗ АП" 9,99 - ТОВ "КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ" 9,99 13,10 ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" 9,99 13,47 ТОВ "ТД "ЛУБНИГАЗ" 9,99 12,47 ТОВ "ЛКТ ЕЛЕКТРУМ" 10,00 - ТОВ "Свій" 10,00 9,50 ТОВ "М ГАЗ ТРЕЙДІНГ" 10,18 10,18 ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ" 10,20 - ТОВ "ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО" 10,41 9,59 ТОВ "АЗОВГАЗ" 10,49 9,90 ДП "ПОЛУМ'Я" ПАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" 10,50 - ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" 10,80 12,60 ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ" 10,80 - ТОВ "ГЛАСКОМЕРЦ" 10,80 12,70 ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" 10,99 7,99 ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕЛІОС" 11,00 - ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" 11,00 13,10 ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ" 11,22 15,5/14,90 ТОВ "ЮНІВЕРС ГАЗ" 11,40 - ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ" 11,99 7,99 ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" 13,50 9,35 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" 13,50 13,00 ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" 13,50 13,20

Нагадаємо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Ще в кінці квітня "Нафтогаз" таінші постачальники оприлюднили ціни відразу на рік – до 30 квітня 2022 року. Але є важливий нюанс: газзбути все одно зобов'язані публікувати прайси щомісяця, адже вони не мають права тільки підвищувати ціну протягом року, а знижувати тариф можна. Крім того, все ще є місячні пропозиції для бажаючих.

А про те, як здорожчала комуналка за рік, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ