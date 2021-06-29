Пенсії з 1 липня підвищать для мільйона українців

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Після перерахунку пенсій з 1 липня виплати для більш ніж мільйона пенсіонерів зростуть на 100 гривень. Йдеться про тих одержувачів, яким не перерахували пенсії під час березневої індексації. Крім того, через зростання прожиткового мінімуму підвищиться низка надбавок і доплат до пенсій (шахтарських, дітям війни).

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Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"З 1 липня для більш ніж мільйона людей будемо індексувати по 100 гривень. Це та категорія людей, яка не потрапила в індексацію. У 2017 році було так ухвалено пенсійне законодавство і деякі категорії людей вилучені з індексації. Індексація стала вибірковою. Ми не могли так залишити. Тому що ціни зростають, житлово-комунальні тарифи зростають... Як не індексувати пенсії? Пенсія – це теж дохід. Вона має не знецінюватися. І це, до речі, теж норма Конституції, яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 1 мільйону додамо по 100 гривень. Це буде щомісячна доплата до пенсії", – пояснила Лазебна.

Нагадаємо, при цьому введення доплат для пенсіонерів старших за 75 років перенесли з липня на вересень. Українці, старші за 75 років, мали отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

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Крім того, українців попередили про збільшення трудового стажу. Вимоги посилюються поступово, і до 2028 року для виходу на пенсію в 60 років буде необхідно мати 35 років стажу.

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