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Імпорт струму з Росії і Білорусі провокує борги по зарплаті перед шахтарями, – Буймістер

9 березня, 16:58

Ірина Ненько Ірина Ненько

Нардеп назвала імпорт струму "простою схемою, як вимити кошти з української енергетики"

Штучний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі поглибив існуючі проблеми на українському енергоринку і призвів до затримок з виплатою заробітних плат шахтарям державних шахт. Про це заявила народний депутат ( "Слуга народу") Людмила Буймистер, повідомляє "Obozrevatel".

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"Отака дуже проста схема, як вимити кошти з української енергетики, як не дати зарплат шахтарям, повісити це на державний бюджет знову. Бо знову йдуть затримки оплати зарплат шахтарям на державних шахтах. Тобто, весь букет проблем, які ми маємо в нашій енергосистемі, він тільки поглиблюється і стає страшнішим", - повідомила нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Натомість, за словами нардепа, імпорт дає можливість вузькому колу трейдерів заробляти надприбутки, наносячи суттєву шкоду енергетичній системі.

"Сьогодні імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі абсолютно штучний. Цей дефіцит штучно створений, і заробляють на ньому виключно трейдери, які навіть не завозять, а просто купують і проводять до своєму балансу цю електроенергію", – додала Буймістер.

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Нагадаємо, минулого року імпорт електроенергії з Росії і Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

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Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії – в лютому 2021. З початку року було імпортовано майже 600 млн кВт·годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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Росія електроенергія шахтарі Білорусія імпорт борги по зарплатах Людмила Буймістер
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