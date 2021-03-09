Импорт тока из России и Беларуси провоцирует долги по зарплате перед шахтерами, – Буймистер

Искусственный импорт электроэнергии из России и Беларуси углубил существующие проблемы на украинском энергорынке и привел к задержкам с выплатой заработных плат шахтерам государственных шахт. Об этом заявила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер, сообщает "Obozrevatel".

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"Такая очень простая схема, как вымыть средства с украинской энергетики, как не дать зарплат шахтерам, повесить это на государственный бюджет снова. Потому что опять идут задержки оплаты зарплат шахтерам на государственных шахтах. То есть, весь букет проблем, которые мы имеем в нашей энергосистеме, он только углубляется и становится страшнее", - сообщила нардеп в эфире телеканала "Украина 24".

Однако, по словам нардепа, импорт дает возможность узкому кругу трейдеров зарабатывать сверхприбыли, нанося существенный вред энергетической системе.

"Сегодня импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси абсолютно искусственный. Этот дефицит искусственно создан, и зарабатывают на нем исключительно трейдеры, которые даже не завозят, а просто покупают и проводят к своему балансу эту электроэнергию", - добавила Буймистер.

В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшего за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.

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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт·часов на сумму 900 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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