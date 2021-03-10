Русский
$ 27,74
32,97
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Цифра дня. Виробництво борошна в Україні обвалилося до мінімуму за 22 роки

10 березня, 10:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

За місяць в країні намололи тільки 85 тисяч тонн

У січні 2021 Україні було вироблено 84,9 тис. тонн борошна. І це – абсолютний місячний мінімум з 1999 року, тобто за 22 роки. У порівнянні з січнем 2020 року відбулася падіння в 2,5 рази.

Реклама

Про це повідомили у спілці "Борошномели України".

А середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 маркетингового року склав 114,2 тис. тонн.

Реклама

В тренді
Євро впав нижче психологічної позначки, долар зростає: офіційний курс

Читайте також: Чому все так подорожчало? Прогноз цін на продукти до кінця весни

Нагадаємо, після слабких показників 2020 року українцям пообіцяли хороший урожай зерна в 2021 році. У Мінекономіки розраховують, що аграрії зберуть 75,1 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 14,6% більше, ніж в минулому році.

До речі, зниження врожаю вплинуло на ціни на продукти. Зокрема, сильно подорожчали яйця, крупи, соняшникова олія. Також експерти вважають, що поганий урожай зернових позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

зерно падіння борошно виробництво АПК зернові
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?
Три мільйони осіб залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?Економіка
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року
В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 рокуЕкономіка
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?
Пенсія на 11% зросте не у всіх. Хто отримає таке підвищення?Економіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти