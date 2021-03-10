Цифра дня. Виробництво борошна в Україні обвалилося до мінімуму за 22 роки

За місяць в країні намололи тільки 85 тисяч тонн

У січні 2021 Україні було вироблено 84,9 тис. тонн борошна. І це – абсолютний місячний мінімум з 1999 року, тобто за 22 роки. У порівнянні з січнем 2020 року відбулася падіння в 2,5 рази.

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Про це повідомили у спілці "Борошномели України".

А середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 маркетингового року склав 114,2 тис. тонн.

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Нагадаємо, після слабких показників 2020 року українцям пообіцяли хороший урожай зерна в 2021 році. У Мінекономіки розраховують, що аграрії зберуть 75,1 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 14,6% більше, ніж в минулому році.

До речі, зниження врожаю вплинуло на ціни на продукти. Зокрема, сильно подорожчали яйця, крупи, соняшникова олія. Також експерти вважають, що поганий урожай зернових позначиться на вартості хліба, який подорожчає на 10%.

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