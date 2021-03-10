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Цифра дня. Производство муки в Украине рухнуло до минимума за 22 года

10 марта, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За месяц в стране намололи только 85 тысяч тонн

В январе 2021 в Украине было произведено 84,9 тыс. тонн муки. И это – абсолютный месячный минимум с 1999 года, то есть за 22 года. По сравнению с январем 2020 года произошло падение в 2,5 раза.

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Об этом сообщили в союзе "Мукомолы Украины".

А среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 маркетингового года составил 114,2 тыс. тонн.

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Напомним, после слабых показателей 2020 года украинцам пообещали хороший урожай зерна в 2021 году. В Минэкономики рассчитывают, что аграрии соберут 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 14,6% больше, чем в прошлом году.

Кстати, снижение урожая повлияло на цены на продукты. В частности, сильно подорожали яйца, крупы, подсолнечное масло. Также эксперты считают, что плохой урожай зерновых скажется на стоимости хлеба, который подорожает на 10%.

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