Почему все так подорожало? Прогноз цен на продукты до конца весны

Цены кусаются и портят настроение в праздник. Следом за свининой и яйцами будет подорожание муки, хлеба и бакалеи

С начала года в Украине заметно подорожали продукты питания. По данным Госслужбы статистики, в январе цены на еду выросли на 1,4% по сравнению с декабрем 2020 года и на 5,9% год к году. Экономисты оценивают, что в феврале цены увеличились еще на 1,2-1,5%.

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Сайт "Сегодня" выяснил, почему это происходит, а также, какие продукты могут подорожать больше всего.

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Что в январе-феврале подорожало больше всего

Используя данные Госстатистики, расчеты экспертов Экономического дискуссионного клуба и мониторинг сайтом "Сегодня" супермаркетов и продовольственных рынков Киева, мы определили ТОП-5 продуктов, которые за январь и февраль выросли в цене больше всего (см. инфографику).

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На первом месте по росту цен по-прежнему куриные яйца, стоимость которых за год повысилась практически вдвое: одно яйцо уже стоит более трех гривен. Вроде бы намного подорожал за два месяца борщнабор (капуста, морковь, лук, свекла, картофель). Но в абсолютных ценах рост небольшой, чуть больше, чем на 1,2 грн за кило "сборной солянки", прежде всего за счет капусты, цены на которую в феврале снизились примерно на 1 грн/кг (до 4,5 грн/кг). Причина удешевления "кочерыжек" – ухудшение их товарного вида и появление на прилавках доступной молодой капусты. Последняя хоть и дороже раз в пять прошлогодней капусты, но спросом пользуется.

Значительно подорожало в феврале свиное мясо, которое, по данным Госстатистики, за 2020 год подешевело на 3% (на 3,5 грн/кг). По данным Ассоциации "Свиноводы Украины", закупочные цены на свинину в феврале увеличились на 20%, до 46 грн/кг в живом весе, что отразилось на розничных ценах.

Продолжился рост цен на сахар, и начала дорожать мука, но пока ненамного, в пределах 1-1,2 грн/кг.

Цены на самые востребованные продукты

Мы также сравнили, как за 2020 год изменились цены на самые востребованные продукты (см. инфографику).

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Как видно, еда повседневного спроса серьезно подорожала. Рекордсменом оказался сахар – рост цен на 46%, или на 6,5 грн/кг. Дорога и гречневая крупа – рост на 35%, или почти на 10 грн/кг. Подорожали яйца: на 30%, или на 6,5 грн/десяток. Заметим, что летом прошлого года десяток яиц стоил около 17 грн, цены пошли в рост с осени.

На 22%, или почти на 10 грн/л, до 42 грн/л, подорожало за год подсолнечное масло. В январе этого года рост цен на него продолжился, дойдя до 44 грн/л. Так дорого – 1,6 доллара за литр в пересчете на мировые цены, "олия" никогда не стоила. Ее цена у нас почти сравнялась с импортным оливковым маслом – 250 грн за 5-литровую канистру, или 50 грн/л.

Но было и снижение цен. Борщнабор подешевел на 25%, курятина (тушки) – на 6%, свинина – на 3%. Практически не изменилась цена на водку – поллитровка стоит чуть дороже 92 грн.

Почему дорожает еда

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Экономисты объясняют стремительное подорожение "харчей" двумя главными факторами.

Первый, по словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, внешний: это глобальный рост цен на продукты в мире.

"Недавно ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) обнародовала индексы роста цен на основные продукты питания в 2020 году, – анализирует Олег Пендзин. – А Украина сейчас полностью интегрирована в мировой рынок продовольствия. Подсолнечное масло в мире за год подорожало на 27,6%, зерно на 15,1%, молоко на 8,8%. Сахар стоит дешевле на 13%, чем на конец 2019 года, но с апреля по декабрь 2020 года был почти двукратный рост стоимости. А вот мясо подешевело за год на 5,7%. Но не потому, что его перепроизводство, а наоборот – оно слишком дорогое, поэтому малодоступно значительному количеству населения планеты".

Олег Пендзин пояснил, почему за год так подорожали многие продукты: урожай был хуже прошлогоднего, при этом ряд стран, прежде всего Китай с его полуторамиллиардным населением, провозгласил политику "перехода к сытой жизни". И начал активно закупать в госрезервы зерно кукурузы, масло (основные украинские экспортные агротовары) и другое продовольствие.

Подорожание зерна и кормов из него привело к росту цен на продукты животноводства. Олег Пендзин привел пример: если летом 2020 года себестоимость одного куриного яйца была 1,7 грн, то зимой 2021 года – уже 2,5 грн. Причины – подорожание на 60% цены комбикормов, рост на 20% минимальной зарплаты и повышение стоимости энергоносителей, прежде всего природного газа.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко также говорит, что на рост цен на продукты в Украине повлияли мировые тенденции и повышение минимальной зарплаты. Заработки выросли как в бюджетной сфере, так и в частном секторе. Это поддержало потребительский спрос и стимулировало подорожание самых ходовых продуктов.

"Мировые цены на продовольствие на фоне коронакризиса рекордно выросли. На внутреннем рынке Украины это начало отражаться с марта прошлого года, когда многие страны стали резервировать продовольствие. Цены на зерновые, масляничные культуры пошли вверх, в том числе у нас. Была и другая огромная проблема из-за коронакризиса – проблема логистики. Многие страны стали ограничивать ввоз-вывоз продукции", – пояснил Алексей Дорошенко.

На что вырастут цены весной

Олег Пендзин говорит, что яйца продолжат дорожать, особенно в преддверии Пасхи (в этом году 2 мая).

"С учетом логистики и торговой наценки яйцо уже не может стоить дешевле 3,5 грн/шт., – подсчитал Олег Пендзин. – Также начинается весеннее вздорожание овощей и фруктов. Они будут стоить меньше, чем год назад, но больше, чем в январе. Молокопродукты и мясо дорожать не будут, могут даже подешеветь".

А вот рост цен на сахар правительство вполне сможет остановить и даже снизить, если пригрозит его производителям возможностью завоза в Украину по квоте 250 тыс. т тростникового сахара, которая не была реализована уже несколько лет.

Алексей Дорошенко ожидает, что рост цен на яйца весной остановится из-за снижения на них спроса. Но зато ускорится уже начавшееся подорожание муки, макарон, хлебобулочных изделий и круп. Их цена постепенно пойдет вверх, так как покупатели переориентируется с дорогой гречки на более дешевые крупы: пшено, горох и др. Продолжат дорожать сахар и подсолнечное масло.

"Мы увидим весной продолжение январских и февральских процессов, – говорит Алексей Дорошенко. – Инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5% (в январе было 1,4%), поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября".

На цены повлияет третья волна пандемии и прогнозы на урожай

Эксперты точно ожидают весной роста цен на муку, хлеб, бакалею, подсолнечное масло и борщнабор. Их прогнозы расходятся по поводу роста цен на яйца и сахар. Аналитики не дают долгосрочных прогнозов по ценам, так как пока не ясно, каким окажется урожай, будет ли третья волна пандемии коронавируса. Но говорят: если ситуация пойдет по пессимистическому сценарию, это приведет к дальнейшему росту цен на продовольствие.

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