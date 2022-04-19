Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

"Нова пошта" повернула популярну послугу в одну з областей – кого торкнеться

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 15:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто з українців отримає нову можливість доставки посилок під час війни
Як працюватиме кур'єрська доставка в Київській області
Як працюватиме кур'єрська доставка в Київській області / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" відновила кур’єрську доставку та забір по території всієї Київської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Реклама

Відтепер послугою кур’єрського забору та доставки "Нової пошти" можуть скористатися усі мешканці:

  • Бучі;
  • Ірпеня;
  • Стоянки;
  • Гостомеля;
  • Макарова та Макарівського району.

Зазначається, що кур’єра можна викликати у будь-яке зручне місце для забору товару, а отримувач може забрати посилку там, де захоче: у відділенні, поштоматі або за адресою.

Послугу виклику кур’єра можна оформити щоденно з 10 до 16 години, а граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту.

Реклама

Працюватиме кур’єрська доставка без вихідних, однак зупинятиметься під час комендантської години та оголошення повітряної тривоги.

Зауважте, що час доставки може зміщуватись на декілька діб через ситуацію із безпекою в країні та вашому регіоні.

Тариф залишився на довоєнному рівні, повідомили в компанії. За виклик кур’єра доведеться заплатити додаткові 30 грн до тарифу доставки у відділення.

Реклама

"Нова пошта" змінить логотип

Компанія "Нова пошта" доєдналась до загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість".

У рамках цієї ініціативи компанія змінить назву в своєму логотипі на "Сміливість", а також додасть це слово у свої слогани.

Також назва у логотипі зміниться в мобільному додатку та на фірмовій упаковці. Новий вигляд лого "Нової пошти" дивіться в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" та "Укрпошта" віддають клієнтам посилки під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти