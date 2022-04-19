"Нова пошта" повернула популярну послугу в одну з областей – кого торкнеться

Розповідаємо, хто з українців отримає нову можливість доставки посилок під час війни

Як працюватиме кур'єрська доставка в Київській області / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" відновила кур’єрську доставку та забір по території всієї Київської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Відтепер послугою кур’єрського забору та доставки "Нової пошти" можуть скористатися усі мешканці:

Бучі;

Ірпеня;

Стоянки;

Гостомеля;

Макарова та Макарівського району.

Зазначається, що кур’єра можна викликати у будь-яке зручне місце для забору товару, а отримувач може забрати посилку там, де захоче: у відділенні, поштоматі або за адресою.

Послугу виклику кур’єра можна оформити щоденно з 10 до 16 години, а граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту.

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Працюватиме кур’єрська доставка без вихідних, однак зупинятиметься під час комендантської години та оголошення повітряної тривоги.

Зауважте, що час доставки може зміщуватись на декілька діб через ситуацію із безпекою в країні та вашому регіоні.

Тариф залишився на довоєнному рівні, повідомили в компанії. За виклик кур’єра доведеться заплатити додаткові 30 грн до тарифу доставки у відділення.

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"Нова пошта" змінить логотип

Компанія "Нова пошта" доєдналась до загальнонаціональної інформаційної кампанії "Сміливість".

У рамках цієї ініціативи компанія змінить назву в своєму логотипі на "Сміливість", а також додасть це слово у свої слогани.

Також назва у логотипі зміниться в мобільному додатку та на фірмовій упаковці. Новий вигляд лого "Нової пошти" дивіться в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, як "Нова пошта" та "Укрпошта" віддають клієнтам посилки під час війни.