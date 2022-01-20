"Дія" запустила нову функцію: як тепер працює повернення товарів в Україні

Нововведення стосуються двох відомих мереж гіпермаркетів

Повернути товар до магазинів відтепер стане простіше / Фото: Колаж: Сьогодні

Відтепер мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія попередньо придбаний товар приймають назад без паперового паспорта.

Про це повідомляють в Telegram-каналі "Дія".

Реклама

Раніше для того, аби повернути придбаний товар, покупцям потрібно було мати при собі паперовий документ, наразі можна надати його цифрові копії.

"Процес повернення в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим і швидшим. Раніше покупець мав обов’язково надати паперовий паспорт, щоб повернути придбаний товар. Це створювало незручності та забирало час у клієнтів мережі", — повідомляють у "Дії".

Для цього достатньо лише:

Реклама

відкрити застосунок;

натиснути на документ;

дати касиру просканувати штрихкод;

підтвердити передачу даних.

Нова послуга "Дії"

У "Дію" відтепер приходять сповіщення про перевірку кредитної історії та нові кредити. Послуга запрацювала на початку січня 2022 року, а спрямована вона на те, щоб протидіяти шахраям, які беруть позики на чуже ім’я.

Працює послуга дуже просто і встановлена у застосунку за замовчуванням. Якщо ви або хтось інший на ваше ім’я намагається взяти кредит — на смартфон прийде сповіщення. Також користувач буде повідомлений, якщо якась фінустанова перевіряє його кредитну історію.

Якщо ви впевнені, що не оформлюєте кредит, то можете одразу зреагувати і зв’язатись з потрібною установою.

Реклама

Після масштабної хакерської атаки на сайти міністерств та онлайн портал "Дія" найбільше українців хвилює, чи стався витік даних із програми "Дія". Це питання детально розʼяснили у Мінцифрі.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації представило оновлену послугу "Дія.Підпис". Тепер для ідентифікації особи не треба крутити головою.