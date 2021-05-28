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Дарницкий мост в Киеве достроят по программе Зеленского: объявлен тендер

28 мая, 11:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Мост находился в замороженном состоянии 10 лет, но теперь дело сдвинется с мертвой точки, уверен министр инфраструктуры Кубраков

Дарницкий мост все же достроят до конца

Дарницкий мост все же достроят до конца / Фото: Сегодня, Укравтодор

Дарницкий мост в Киеве, который ждал завершения более 10 лет, достроят в рамках инфраструктурной программы Владимира Зеленского "Большая стройка". 27 мая был объявлен тендер на строительство моста. К строительству будет привлечен независимый технадзор. Эта практика успешно внедряется в "Укравтодоре" с 2020 года, в частности на строительстве не менее известного долгостроя – мостов в Запорожье.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"В прошлом году мы начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране. Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами лишь забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями. Дарницкий мост – это еще одна неутешительная страница в истории украинской инфраструктуры", – говорит Кубраков.

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Тимофей Милованов и Юрий Бутусов /Коллаж "Сегодня" с использованием фото из Facebook

10 лет мост находился в замороженном состоянии. По словам министра, большинство украинских долгостроев возникают по двум причинам: системной коррупции и нежеланию взаимодействовать между различными органами власти.

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"В 2021 году эта ситуация изменится. Наша команда знает, как успешно, а главное результативно, работать с большими проектами. Миллионы украинцев уже увидели это своими глазами", – считает Кубраков, который до назначения министром был главой "Укравтодора".

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, как происходит строительство мостов в Запорожье. В прошлом году там открыли движение по части балочного моста, а ко Дню независимости планируют открыть первую очередь вантового моста на другой берег Днепра.

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