Дарницький міст у Києві добудують за програмою Зеленського: оголошено тендер

Міст перебував у замороженому стані 10 років, але тепер справа зрушить із мертвої точки, впевнений міністр інфраструктури Кубраков

Дарницький міст все ж добудують до кінця / Фото: Сьогодні, Укравтодор

Дарницький міст в Києві, який чекав завершення більше 10 років, добудують у рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". 27 травня був оголошений тендер на будівництво моста. До будівництва буде залучений незалежний технагляд. Ця практика успішно впроваджується в "Укравтодорі" з 2020 року, зокрема на будівництві не менш відомого довгобуду – мостів у Запоріжжі.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Минулого року ми розпочали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні. Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками лише забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами та повернутими інвестиціями. Дарницький міст – це ще одна невтішна сторінка в історії української інфраструктури", – каже Кубраков.

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10 років міст знаходився в замороженому стані. За словами міністра, більшість українських довгобудів виникають з двох причин: системної корупції та небажання взаємодіяти між різними органами влади.

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"У 2021 році ця ситуація зміниться. Наша команда знає як успішно, а головне результативно, працювати з великими проєктами. Мільйони українців вже побачили це на власні очі", – вважає Кубраков, який до призначення міністром був главою "Укравтодору".

Раніше координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, як відбувається будівництво мостів у Запоріжжі. Минулого року там відкрили рух по частині балочного мосту, а до Дня незалежності планують відкрити першу чергу вантового моста на інший берег Дніпра.