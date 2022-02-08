В "Дії" стартует новая услуга: как она повлияет на сферу недвижимости

В "Дії" запустили услугу автоматической выдачи разрешения на стройку.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на Diia Summit.

"Сегодня при наличии соответствующих документов, которые загружаются в систему, разрешение будет выдаваться в автоматическом режиме. Уже не человек принимает такое решение – система сама его обрабатывает. То есть государство не может принимать решение о выдаче разрешения. Это право принадлежит заказчику или застройщику, если у него есть соответствующие документы", – сообщил Чернышов.