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В "Дії" стартует новая услуга: как она повлияет на сферу недвижимости

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 февраля, 13:35
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Государство теперь не сможет принимать решение о выдаче разрешений на стройку
Получить разрешение теперь можно автоматически
Получить разрешение теперь можно автоматически / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В "Дії" запустили услугу автоматической выдачи разрешения на стройку.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев на Diia Summit.

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"Сегодня при наличии соответствующих документов, которые загружаются в систему, разрешение будет выдаваться в автоматическом режиме. Уже не человек принимает такое решение – система сама его обрабатывает. То есть государство не может принимать решение о выдаче разрешения. Это право принадлежит заказчику или застройщику, если у него есть соответствующие документы", – сообщил Чернышов.

Дополняется...

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