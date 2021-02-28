Как получить законные два гектара земли и не заплатить лишнего. Инструкция

Конечно, ждать придется долго, и с документами нужно повозиться

В июле заработает рынок земли. Как получить гарантированные государством два гектара и не заплатить лишнего. Новости "Сегодня" разобрались и составили понятную инструкцию для тех, кто хочет свою землю.

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Чем ближе к открытию рынка земли, тем больше махинаций. Оформить участок, на который имеет право каждый украинец, ловкачи предлагают за бешеные деньги. На самом деле получить свои два гектара можно без посредников.

Первый этап

Ищете на кадастровой карте свободную землю – там, где хотите. Ваше место жительства или регистрация не имеют значения. Все занятые участки на карте обозначены синим цветом. Выбирать можно из тех, которые не окрашены.

"После того, как будет найден земельный участок, нужно сделать графические материалы. То есть либо распечатать, если это будет подаваться лично заявление, или сделать в электронном виде. То есть он (участок) должен быть выделен, указать его местонахождение, целевое назначение и размеры этого земельного участка", – объясняет юрист Игорь Шпак.

Второй этап

С этим заявлением обращаетесь в Госгеокадастр. По почте или онлайн на сайте ведомства. Добавляете ксерокопии паспорта и идентификационного кода. Потом – набираетесь терпения. Ждать ответа придется месяц.

"После того как будет предоставлено разрешение на разработку технической документации, необходимо будет обратиться в организацию землеустроительную. Они в данный момент, к сожалению, только частные", – отмечает юрист.

Третий этап

Нужно будет заплатить. Учитывая размер и месторасположение участка, стоимость изготовления технического паспорта может составлять от пяти до десяти тысяч гривен. Эта процедура займет до полугода. После должны зарегистрировать кадастровый номер будущего земельного участка. Снова предоставляете заявление в Госгеокадастр.

"Госгеокадастр проверяет эту информацию и присваивает номер земельному участку", – говорит юрист.

Четвертый этап

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Все эти документы впоследствии подаете в городской или сельский совет, на территории которого расположен желаемый участок. Там должны согласовать на сессии и проголосовать, чтобы его вам выделили.

Пятый этап

Все собранные документы несем в ближайший ЦПАУ или к нотариусу. Там регистрируем участок в базе прав на недвижимое имущество.

Получили и хотите больше? Есть и такое право. Кроме гарантированных государством двух гектаров, можете получить еще пару различных участков. В частности, для строительства, под дачу, гараж или для фермерской деятельности.

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