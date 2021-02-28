Як отримати законні два гектари землі й не сплатити зайвого. Інструкція

Звичайно, чекати доведеться довго, та й з документами слід поморочитися

У липнізапрацює ринок землі. Як отримати гарантовані державою два гектари і не сплатити зайвого. Новини "Сьогодні" розібралися і склали зрозумілу інструкцію для тих, хто хоче свою землю.

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Що ближче до відкриття ринку землі, то більше махінацій. Оформити ділянку, на яку має право кожен українець, спритники пропонують за шалені гроші. Насправді отримати свої два гектари можна без посередників.

Перший етап

Шукаєте на кадастровій мапі вільну землю – там, де хочете. Ваше місце проживання чи реєстрація не мають значення. Усі зайняті ділянки на мапі позначені синім кольором. Обирати можна з тих, що не зафарбовані.

"Після того, як буде знайдена земельна ділянка, потрібно зробити графічні матеріали. Тобто або роздрукувати, якщо це буде подаватися особисто заява, або зробити в електронному вигляді. Тобто вона (ділянка) має бути виділена, вказати її місце, цільове призначення та розміри цієї земельної ділянки", – пояснює юрист Ігор Шпак.

Другий етап

Із цією заявою звертаєтеся до Держгеокадастру. Поштою або онлайн на сайті відомства. Додаєте ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду. Потім – набираєтеся терпіння. Чекати на відповідь доведеться місяць.

"Після того, як буде наданий дозвіл на розроблення технічної документації, треба буде звернутися до організації землевпорядної. Вони нині, на жаль, тільки приватні", – зазначає юрист.

Третій етап

Потрібно буде заплатити. З огляду на розмір та розташування ділянки, вартість виготовлення технічного паспорту може становити від п'яти до десяти тисяч гривень. Ця процедура триватиме до пів року. Потому маєте зареєструвати кадастровий номер своєї майбутньої земельної ділянки. Надаєте заяву знову до Держгеокадастру.

"Держгеокадастр перевіряє цю інформацію і надає номер земельній ділянці", – каже юрист.

Четвертий етап

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Усі ці документи згодом подаєте до міської чи сільської ради, на території якої лужить бажана ділянка. Там мають погодити на сесії та проголосувати, щоб її вам виділили.

П'ятий етап

Усі зібрані документи несемо до найближчого ЦНАП або нотаріуса. Там реєструємо ділянку в базі прав на нерухоме майно.

Отримали та хочете більше? Маєте і таке право. Окрім гарантованих державою двох гектарів, можете отримати ще кілька різних ділянок. Зокрема, для будівництва, під дачу, гараж чи для фермерської діяльності.

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