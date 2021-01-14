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Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизм

14 января, 22:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен

На онлайн-совещании народных депутатов с представителями Кабинета министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, было принято решение о снижении цены на транспортировку газа.

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Об этом вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, на совещании договорились об ограничении цены за транспортировку газа – не более 1,79 гривны. Эта цена будет одинаковой по всей Украине.

"Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 гривен", – сообщила нардеп и добавила, что постановление КМУ по тарифам будет принято 15 или 18 января. По ее словам, проект решение НКРЭКУ уже на сайте, а новые тарифы будут утверждены 19 января.

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Как известно, с 1 января украинцы должны платить больше не только за газ, но и за его поставки. Такие изменения в конце 2020 года установил тарифный регулятор НКРЕКУ.

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Тем временем правительство планирует установить на время карантина или до конца отопительного сезонацены на газ на уровне 6,99 грн за куб. м.

Ранее сообщалось, что в Украине началась проверка облгазов с "космическими" тарифами.

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снижение цена на газ Кабинет министров НКРЭКУ тариф на газ

Источник: Сегодня

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