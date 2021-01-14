Ціна газу для українців будо знижено: нардеп пояснила механізм

На онлайн-нараді народних депутатів із представниками Кабінету міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, було прийнято рішення про зниження ціни на транспортування газу.

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Про це ввечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина повідомила в своєму Telegram-каналі.

За її словами, на нараді домовилися про обмеження ціни за транспортування газу – не більше 1,79 гривні. Ця ціна буде однаковою по всій Україні.

"Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 гривень", – повідомила нардеп і додала, що постанову КМУ по тарифах буде прийнято 15 або 18 січня. За її словами, проєкт рішення НКРЕКП вже на сайті, а нові тарифи будуть затверджені 19 січня.

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Як відомо, з 1 січня українці повинні платити більше не лише за газ, а й за його поставку. Такі зміни наприкінці 2020 року встановив тарифний регулятор НКРЕКП.

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Тим часом уряд планує встановити на час карантину або до кінця опалювального сезону ціни на газ на рівні 6,99 грн за куб. м.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася перевірка облгазів із "космічними" тарифами.

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