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Некоторым украинцам будут по-новому начислять пенсии – кого касается

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 08:51
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Рассказываем, кто из украинцев может рассчитывать на улучшение денежного довольствия от государства
Социальная защита некоторых украинцев усилилась
Социальная защита некоторых украинцев усилилась / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское правительство приняло решение, согласно которому для некоторых категорий населения изменятся условия начисления пенсий.

В частности, речь идет о работающих патронатных воспитателях, родителях-воспитателях детских домов семейного типа и приемных родителях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Что изменится

"Денежное обеспечение работающих патронатных воспитателей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, приемных родителей будет учитываться при назначении им пенсии", – сообщили в ведомстве.

Итак, теперь единый социальный взнос будет начисляться и оплачиваться за этих людей, независимо от того, работают они или нет.

При этом ранее ЕСВ платили только за неработающих воспитателей и приемных родителей.

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"Таким образом, при назначении пенсии патронатным воспитателям, родителям-воспитателям детских домов семейного типа, приемным родителям будут учитываться полученные ими суммы денежного довольствия", – отметили в Минсоцполитики.

Также в пресс-службе добавили, что укрепление социальной защиты этих категорий важно сейчас, поскольку в военный и послевоенный период их услуги потребуются.

Некоторым украинцам повысили пенсии

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в апреле, после пересчета выплат, пенсии членам семей погибших в среднем увеличились на 1,5 тысячи грн.

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Следовательно, минимальная гарантия по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн, если речь идет о родителях и супругах, а также детях – 6100 грн на каждого.

В Минсоцполитике отметили, что повышение касается и семей погибших, входивших в состав добровольческих формирований территориальной громады.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий правила индексации пенсий. Теперь 1 марта является фиксированной датой перерасчета выплат и не будет меняться каждый раз политиками.

"Сегодня" рассказывали и о том, как получить деньги в Ощадбанке даже без карты, и кто может рассчитывать на ежегодную разовую помощь от государства начиная с июня.

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