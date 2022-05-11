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Деяким українцям по-новому нараховуватимуть пенсії – кого стосується

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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11 травня, 08:51
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Розповідаємо, хто з українців може розраховувати на покращення грошового забезпечення від держави
Соціальний захист деяких українців посилився
Соціальний захист деяких українців посилився / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український уряд ухвалив рішення, згідно з яким для деяких категорій населення зміняться умови нарахування пенсій.

Зокрема, ідеться про працюючих патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики.

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Що зміниться

"Грошове забезпечення працюючих патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків враховуватиметься при призначенні їм пенсії", – повідомили у відомстві.

Отже, відтепер єдиний соціальний внесок буде нараховуватись та сплачуватись за цих людей незалежно від того, працюють вони чи ні.

При цьому раніше ЄСВ сплачували тільки за непрацюючих вихователів та прийомних батьків.

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"Таким чином, при призначенні пенсії патронатним вихователям, батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам будуть враховуватись отримані ними суми грошового забезпечення", – зазначили в Мінсоцполітики.

Також у пресслужбі додали, що зміцнення соціального захисту цих категорій важливе зараз, оскільки у воєнний та післявоєнний період їхні послуги будуть потрібними.

Деяким українцям підвищили пенсії

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у квітні, після перерахунку виплат, пенсії членам сімей загиблих у середньому збільшились на 1,5 тисяч. грн.

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Отже, мінімальна гарантія щодо пенсій членам сім'ї загиблого військовослужбовця становить не менше 7800 грн, якщо йдеться про батьків і подружжя, а також дітей – 6100 грн на кожного.

У Мінсоцполітики зазначили, що підвищення стосується і сімей загиблих, які входили до складу добровольчих формувань територіальної громади.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює правила індексації пенсій. Тепер 1 березня є фіксованою датою перерахунку виплат і не змінюватиметься кожного разу політиками.

"Сьогодні" розповідали і про те, як отримати гроші в Ощадбанку навіть без картки, і хто може розраховувати на щорічну разову допомогу від держави починаючи з червня.

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