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Компенсация за разрушенное жилье: кто получит деньги, если владелец погиб

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 10:00
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Рассказываем, какую процедуру наследования компенсации за разрушенное жилье во время войны разработали для украинцев
Если собственник жилья умер, компенсацию получат его наследники
Если собственник жилья умер, компенсацию получат его наследники / Фото: Getty Images, ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые потеряли жилье во время боевых действий, уже подают заявки на компенсации. Процедура пока еще совершенствуется, и появляются законопроекты, которые предлагают нормировать некоторые моменты этого процесса.

Лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что у украинцев может появиться возможность получить компенсацию за разрушенное жилье в наследство.

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Кто может получить компенсацию, если собственник жилья погиб

Следовательно, в законопроекте №7198 говорится, что если владелец погиб, компенсацию могут получить его наследники.

Если погибший владелец составил завещание, то право на наследование имеют лица, определенные в завещании.

Если же завещания нет, то наследование проходит по стандартной процедуре согласно закону. То есть, наследники получают право на наследование поочередно:

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  • в первую очередь имеют право на наследование дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители;
  • во вторую очередь – родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери;
  • в третью очередь – дядя и тетя наследодателя;
  • в четвертую – лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до времени открытия наследства;
  • в пятую – другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства.

Что еще предполагает законопроект

Раньше мы рассказывали, что соответствующий законопроект уже одобрен в первом чтении. Он предлагает оставить украинцам право выбора и разрешить не соглашаться на государственные квартиры, а вложить сумму компенсации, которая им принадлежит в строительство частного жилья.

Деньги владелец разрушенного дома может получить двумя способами:

  • перечислением на специальный счет;
  • как оплату строительства (восстановление) поврежденного имущества.

"Сегодня" также писали, какие документы нужны для получения компенсации за поврежденное или разрушенное во время боевых действий жилье и рассказывали, кому и почему могут отказать.

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