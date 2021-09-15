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Гривня окрепла: курс доллара и евро на 15 сентября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
15 сентября, 08:37
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 сентября
Доллар снова упал. Коллаж: "Сегодня"
Доллар снова упал. Коллаж: "Сегодня" / Фото: УНИАН

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 15 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,64 грн;
  • 1 евро – 31,46 грн;
  • 1 злотый – 6,9 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

Курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 6 копеек, евро же подорожал на 1 копейку. В то же время злотый и рубли никак не изменились в цене.

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На межбанке доллар немного подешевел, а евро наоборот – подорожал.

  • Доллар подешевел на 1 копейку в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,65/26,67 грн (покупка/продажа).
  • Евро стал ниже в цене на 6 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,51/31,54 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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