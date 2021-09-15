Гривня зміцніла: курс долара і євро на 15 вересня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 15 вересня

/ Фото: уніан

Національний банк України (НБУ) на середу, 15 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,64 грн;

1 євро – 31,46 грн;

1 злотий – 6,9 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 6 копійок, євро же подорожчав на 1 копійку. Водночас злотий і рублі ніяк не змінилися в ціні.

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На міжбанку долар трохи подешевшав, а євро навпаки – подорожчав.

Долар подешевшав на 1 копійку в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,65/26,67 грн (купівля/продаж).

Євро став нижче в ціні на 6 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,51/31,54 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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