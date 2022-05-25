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Доллар устроил американские горки на черном рынке – за сколько продают валюту

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 17:58
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Рассказываем, что происходит с курсом доллара на черном рынке 25 мая
Курс доллара на черном рынке резко изменился
Курс доллара на черном рынке резко изменился / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Доллар на черном рынке Украины переживает достаточно сильные колебания.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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25 мая около полудня средний курс продажи составлял 35,7 грн/долл., а курс покупки – 35,2 грн/долл. Но уже к вечеру курс продажи поднялся до 36,5 грн/долл., а курс покупки – до 36 грн/долл.

Колебания курса доллара на черном рынке
Колебания курса доллара на черном рынке / Фото: скриншот

Однако снижение по сравнению с предыдущим днем достаточно заметное, а еще несколько дней назад доллар на черном рынке предлагали по 38-39 грн.

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Что делать с долларом?

Аналитик компании Esperio Александр Болтян, рассказал, что во время войны нужно ориентироваться не на внутреннюю ситуацию в Украине, а на внешнюю.

По его словам, Европа сейчас переживает сильный экономический кризис из-за инфляции и миграционной ситуации, а США, наоборот, повышают ставки.

Это означает, что сейчас лучше покупать доллары США и ждать, а позже, когда в Европе будет период восстановления и роста валюты – покупать евро.

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Эксперт также подсказал, что во время войны единую европейскую валюту используют для сбережений и миграционных целей, а американские доллары для накоплений и снижения инфляционного давления.

А вот пытаться зарабатывать на валютных спекуляциях Болтян рекомендует только тем, кто погрузился в ситуацию и специфику деятельности.

Детальнее о том, как это сделать, если вы все же решились, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что ПриватБанк изменил валютные правила для украинцев, и рассказывали, кто раскритиковал решение Нацбанка отпустить доллар в свободное плаванье.

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