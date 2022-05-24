Черный рынок изменил правила игры – что происходит с курсом доллара

Рассказываем, что предлагают украинцам валютные спекулянты 24 мая

Доллар на черном рынке наконец то пошел вниз / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины после периода долгого и рекордного роста наконец-то пошел вниз.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Средний курс продажи 24 мая составил 37,1 грн/долл, а курс покупки – 36,6 грн/долл.

На графике можно увидеть, что кривая уверенно пошла вниз:

Курс доллара на черном рынке пошел вниз / Фото: скриншот

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Среди предложений продажи уже можно найти курс 36,8 грн/долл, а самый высокий составляет 38,4 грн/долл.

ПриватБанк изменил валютные правила

21 мая НБУ отменил ограничения для банков и разрешил устанавливать такой курс доллара, который они сами сочтут приемлемым.

Сразу после этого член наблюдательного совета банка Роман Сульжик заявил, что ПриватБанк установил курс конвертации или карточный курс, который действовал до снятия ограничений и поднимать его не собирается.

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Однако уже 24 мая карточный курс в этом банке вырос до 32,57 грн/долл. с 32,05 грн/долл.

Также поднял курс Monobank, валюта подорожала на 50 копеек, до отмены ограничений он составлял 31,5 грн, а теперь – 32 грн/долл.

В тоже время в Нацбанке считают, что снятия валютных ограничений поспособствуют повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Специалисты Центра экономической стратегии также уверены, что в ближайшие недели можно откатать курс на более приемлемые позиции, а количество спекуляций уменьшится.

"Сегодня" ранее писали, до происходит с долларом в украинских обменниках, и рассказывали, кто в пух и прах раскритиковал решение Нацбанка отпустить банковский курс и чем это опасно для самих финучреждений.